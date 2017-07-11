Süper Lig fikstürü çekildi! Süper Lig'de derbiler ne zaman? (2017-2018)

2017 - 2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu fikstür çekimi TFF'nin Riva'daki idari merkezinde yapıldı. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'ndaki fikstür çekimine TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

1. HAFTA

Galatasaray - Kayserispor

Trabzonspor - Konyaspor

Yeni Malatyaspor - Osmanlıspor

Göztepe - Fenerbahçe

Akhisar - Sivasspor

Beşiktaş - Antalyaspor

Başakşehir - Bursaspor

Alanyaspor - Kasımpaşa

Gençlerbirliği - Karabükspor

DERBİ HAFTALARI

2. Hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor

6. Hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş

7. Hafta: Beşiktaş - Trabzonspor

9. Hafta: Galatasaray - Fenerbahçe

10. Hafta: Trabzonspor - Galatasaray

14. Hafta: Beşiktaş - Galatasaray

2017 - 2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu Fikstürü



SÜPER LİG'DE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu sezon planlaması açıklandı. Planlamaya göre Süper Lig 2017-2018 Sezonu, 11, 12, 13 ve 14 Ağustos tarihlerinde başlayacak.

Süper Lig'de ilk yarı 24 Aralık 2017 tarihinde sona erecek, ikinci yarı ise 19 Ocak 2018 tarihinden itibaren oynanacak. Süper Lig'de sezon 20 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak 34. Hafta müsabakalarıyla sona erecek.

Beşiktaş 2017-2018 sezonu fikstürü

1. Beşiktaş - Antalyaspor

2. Kasımpaşa - Beşiktaş

3. Beşiktaş - Bursaspor

4. Karabükspor - Beşiktaş

5. Beşiktaş - Atiker Konyaspor

6. Fenerbahçe - Beşiktaş

7. Beşiktaş - Trabzonspor

8. Gençlerbirliği - Beşiktaş

9. Beşiktaş - Medipol Başakşehir

10. Alanyaspor - Beşiktaş

11. Göztepe - Beşiktaş

12. Beşiktaş - Akhisar Belediyespor

13. Evkur Yeni Malatyaspor - Beşiktaş

14. Beşiktaş - Galatasaray

15. Kayserispor - Beşiktaş

16. Beşiktaş - Osmanlıspor

17. Sivasspor - Beşiktaş

Fenerbahçe 2017-2018 sezonu fikstürü

1. Göztepe - Fenerbahçe

2. Fenerbahçe - Trabzonspor

3. Gençlerbirliği - Fenerbahçe

4. Fenerbahçe - Medipol Başakşehir

5. Alanyaspor - Fenerbahçe

6. Fenerbahçe - Beşiktaş

7. Akhisar Belediyespor - Fenerbahçe

8. Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor

9. Galatasaray - Fenerbahçe

10. Fenerbahçe - Kayserispor

11. Osmanlıspor - Fenerbahçe

12. Fenerbahçe - Sivasspor

13. Antalyaspor - Fenerbahçe

14. Fenerbahçe - Kasımpaşa

15. Bursaspor - Fenerbahçe

16. Fenerbahçe - Kardemir Karabükspor

17. Atiker Konyaspor - Fenerbahçe

Galatasaray 2017-2018 sezonu fikstürü

1. Galatasaray - Kayserispor

2. Osmanlıspor - Galatasaray

3. Galatasaray - Sivasspor

4. Antalyaspor - Galatasaray

5. Galatasaray - Kasımpaşa

6. Bursaspor - Galatasaray

7. Galatasaray - Karabükspor

8. Atiker Konyaspor - Galatasaray

9. Galatasaray - Fenerbahçe

10. Trabzonspor - Galatasaray

11. Galatasaray - Gençlerbirliği

12. Medipol Başakşehir - Galatasaray

13. Galatasaray - Alanyaspor

14. Beşiktaş - Galatasaray

15. Galatasaray - Akhisar Belediyespor

16. Evkur Yeni Malatyaspor - Galatasaray

17. Galatasaray - Göztepe

TFF 1. LİG'DE FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TFF 1. Lig fikstür çekimi ise 13 Temmuz Perşembe günü saat 16.00'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşecek.

Yardımcı: "Futbolun birleştirici gücünden faydalanalım"

Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, fikstür çekimi öncesi şöyle konuştu:

"Kıymetli dostum Yousuf Bey konuşmasında beIN Sports'un, Türkiye futboluna olan desteklerini izah etti. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bugün Paris'ten geldiler. Bizim aramızda olduktan sonra yeniden Paris'e dönecekler. Bu kadar yoğun programları arasında bizlere saygılarını ve sevgilerini gösterdiler. Çok teşekkür ediyorum. Bizler yol arkadaşımızla aynı dilekleri paylaşıyoruz ve yolumuza devam edeceğimizi söylüyoruz. 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu Fikstür Çekimi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün aramızda Kuzey Kıbrıs Futbol Federasyonu'ndan arkadaşlarımız da var. Onlara ve burada bulunan Süper Lig kulüp yetkililerimize de 'Hoş geldiniz' diyorum.



Bildiğiniz gibi İlhan Ağabey hem kulüp ekonomisi hem de Türk futboluna kazandırdığı futbolcular açısından hepimize yol gösterici olmuştur. İlhan Başkan'ı rahmetle anıyor ve bu sezonu kendisine ithaf ediyoruz. Dünyanın önde gelen spor yayıncılarından birisi olan beIN Sports ile 5 yıllık uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculuk umarım hepimiz için bereketli olur. Bildiğiniz üzere Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenlemek için başvurumuzu yaptık. 2018 Eylül ayında UEFA Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanacak. Diğer taraftan 2019 yılındaki UEFA Avrupa Ligi Finali ve Süper Kupa Finali'ni düzenlemek için de Beşiktaş Vodafone Park Stadı ile aday olduk. İki finalden birisini ülkemize getirmek istiyoruz. Dolayısıyla tüm futbol ailesinin bu adaylık süreçlerine olumlu katkıda bulunacağına ve hep birlikte üzerimize düşen sorumlukları yerine getireceğimize inanıyorum.



Yöneticiler, teknik adamlar, sporcular, taraftarlar ve medya bu güzel oyunu bir arada tutan unsurlar. Yararsız tartışmaların, yapıcı olmayan yorumların futbolumuza bir katkısı olmadığını unutmamalıyız. Sorumsuzca söylenen kelimeler yanlış yerlere çekilebilmekte; bunun da kimseye faydası bulunmamaktadır. Futbolun birleştirici gücünden faydalanarak, iletişim ve teknolojiyi daha doğru kullanmalıyız. Geçmişte hepimize zarar veren hatalardan ders alarak daha dikkatli davranmalıyız. Sözlerimi tamamlarken; Milli takımımızın Eylül ve Ekim aylarında çok önemli maçları var. 2018 Dünya Kupası'na gideceğimize yürekten inanıyor ve kendilerine başarılar diliyoruz. Bu vesileyle Avrupa'da mücadele edecek tüm Türk takımlarına da başarılar diliyoruz. 2017-2018 sezonu tüm takımlarımıza hayırlı olsun."

Yousef Al-Obaildy: "Türkiye'deki en büyük yatırımı Süper Lig'e yaptık"



beIN Media Group Başkan Vekili ve Digiturk CEO'su Yousef Al-Obaildy fikstür çekiminden önce söz aldı ve şu ifadeleri kullandı: "Süper Lig'de bu sezon İlhan Cavcav'ın anısına adandı. Kendisini minnetle anıyoruz. Türkiye Süper Ligi'nde olmak bizim açımızdan şöyle bir yatırım ki Türkiye'ye olan inancımız, Türk futbolunun uzun vadede bize verdiği güvenle bizim adanmışlığımız burada söz konusu. Türkiye'deki en büyük yatırımı da spor anlamında biz Süper Lig'e yaptık. Bu kararımızın arkasında bu kadar güçlü durabilmemizin sebebi de Türkiye Ligi'nin yüksek kalitesine ve küresel anlamda ne kadar değerli olabileceğine olan inancımızdan geliyor ki bunun nişanesini de çok önemli imzaların transfer sezonunda atılmasıyla da çok net bir şekilde görebiliyoruz.



Türkiye Süper Ligi'nin bu önemli kulüpleriyle adımızın anılması bizim için gerçekten büyük bir mutluluk. Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği ile iş birlikçilerimiz olarak onlara her türlü desteği vermek ve Türkiye'nin de ligin dünya çapındaki tanınırlığını daha yüksek seviyelere taşımak amacındayız. Aynı zamanda içerik zenginliğimizi farklı yeni paket yapılandırmaları da gündeme getirerek daha kaliteli bir yayın sonucuna ulaşmaya çalışacağız. Aynı zamanda tabii ki bütün partnerlerimize ve iş birlikçilerimize de bu konuda bize yardımcı olmaları için bir çağrıda bulunmak istiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği'nin yanı sıra bizim çok önemli bir parçamız olan futbol taraftarlarını da korumak ve desteklemek bizim en büyük adanmışlığımız. Aynı zamanda Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Sivasspor'a da büyük başarılar diliyorum. Türkiye Süper Ligi'nin çok güzel keyifli bir izlenirliği olacağını umuyorum ve bunu size vadediyoruz."

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