FUTBOL
Fenerbahçe Emre Mor'u transfer için İstanbul'a getiriyor
Fenerbahçe Emre Mor'u İstanbul'a getiriyor
11 Temmuz 2017 Salı, 16:39:34 | Güncelleme: 16:52:28
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Yeni sezon hazırlıkları için bugün İsviçre'ye giden Fenerbahçe, bir yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor.
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Daha önce Mehmet Ekici, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar, Carlos Kameni'yi transfer eden Fenerbahçe, Emre Mor transferinde de mutlu sona yaklaştı.
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Adı birçok kulüple anılan genç futbolcu Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan, sarı-lacivertlilerle ilgili açıklama yaptı.
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Ajansspor'a göre Muzzi Özcan, bu gece İstanbul'a geleceklerini açıkladı.
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"Transferle ilgili gelişme var. Bu akşam Emre'yle birlikte İstanbul'a geliyoruz. Birlikte geleceğiz ancak şu anda daha fazlasını söyleyemem." dedi.
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Özcan, ilerleyen zamanda daha detaylı konuşacağının da altını çizdi.
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Borussia Dortmund'da geçen sezon istediği süreyi bulmakta zorlanan genç orta sahanın kiralık gönderilmesi bir süredir gündemdeydi.
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Emre'nin adı birçok kulüple anılıyordu. Dortmund'un yeni teknik direktörünün belli olması ise bu transferi biraz geciktirmişti.
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Peter Bosz'un Emre'yi yeni sezon kadrosunda şu aşamada düşünmediği bu yüzden kiralık göndererek tecrübe kazanmasına sıcak baktığı kaydedildi.
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Fenerbahçe'nin milli futbolcu için 2.5 milyon Euro'luk kiralama bedelini gözden çıkardığı da öğrenildi.
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Emre Mor'un transferi için yapılacak sözleşmeye cezai yaptırımlar eklemek isteyen Borussia Dortmund'un bu talebi ise Fenerbahçe cephesinde olumlu yanıt bulmadı.
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İddialara göre sarı-siyahlılar ayrıca Fenerbahçe'nin milli futbolcuyu her maç oynatmaması durumunda her maç için ödeme yapmasını da istiyor.
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Fenerbahçe ve Dortmund arasındaki Emre Mor projesinin bir benzeri de Real Madrid ile Heerenveen arasında geçtiğimiz sezon ortasında Martin Odegaard transferinde yaşanmıştı.
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B Takımı'nda oynayan Martin Odegaard'ı Heerenveen'e kiralayan Real Madrid, Norveçli oyuncunun ilk 11'de oynatılmadığı her maç için 40 bin euro cezai maddeyi sözleşmeye ekletmişti.