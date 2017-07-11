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FUTBOL

Fenerbahçe Emre Mor'u transfer için İstanbul'a getiriyor

Fenerbahçe Emre Mor'u İstanbul'a getiriyor

11 Temmuz 2017 Salı, 16:39:34

  • 1 Fenerbahçe Emre Mor'u İstanbul'a getiriyor
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    Yeni sezon hazırlıkları için bugün İsviçre'ye giden Fenerbahçe, bir yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor.

  • 2 Fenerbahçe Emre Mor'u İstanbul'a getiriyor
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    Daha önce Mehmet Ekici, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar, Carlos Kameni'yi transfer eden Fenerbahçe, Emre Mor transferinde de mutlu sona yaklaştı.

  • 3 Fenerbahçe Emre Mor'u İstanbul'a getiriyor
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    Adı birçok kulüple anılan genç futbolcu Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan, sarı-lacivertlilerle ilgili açıklama yaptı.

  • 4 Fenerbahçe Emre Mor'u İstanbul'a getiriyor
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    Ajansspor'a göre Muzzi Özcan, bu gece İstanbul'a geleceklerini açıkladı.

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  • 5 Fenerbahçe Emre Mor'u İstanbul'a getiriyor
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    "Transferle ilgili gelişme var. Bu akşam Emre'yle birlikte İstanbul'a geliyoruz. Birlikte geleceğiz ancak şu anda daha fazlasını söyleyemem." dedi.

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