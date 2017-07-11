Cenk Ergün'den transfer müjdesi

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu kura çekimine katılan Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, kura sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ergün, sağ bek transferi için bir kişiyle görüştüklerini ve resmi açıklamanın yakında geleceğini açıklarken Sneijder'le ilgili de konuştu.

İşte Ergün'ün açıklamaları:

"İzmir, yıllardır lig maçı yapmak için hasretle beklediğimiz bir şehirdi. Bu dönemde bizim birden fazla hazırlık maçımız da oldu. Bu sene resmi olarak da bir lig maçında oynayacağız. Son maç şansımıza. Bakalım son viraja girelim o zaman nerede olacağız. İnşallah bu bize uğurlu gelme sürecini devam ettiririz."

"Sezonu önce açmak handikap yaratabilir fakat hem teknik kadromuz hem oyuncularımız bunun bilincinde. Bunun dezavantajını mümkün olduğu kadar az yaşayıp sezonda bundan etkilenmemek için elinden gelen tedbirleri alıp gerekeni yapacaklar."

"Sneijder şu anda diğer arkadaşlarıyla birlikte Florya'da çalışmalara devam ediyor. Orada herhangi bir gelişme olduğu zaman olursa mutlaka paylaşılacaktır ama şu anda çalışmalarına devam ediyor diyebiliriz."

"Mümkün olduğu kadar isimleri zikretmemeye çalışıyorum. Birden fazla isim var. Kısa vadede tahmin ediyorum resmi bir şekilde konuşmaya başlayacağız. Sağ bek transferiyle ilgili 1-2 gün daha beklemek lazım."

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