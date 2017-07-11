Mahmut Uslu'dan transfer açıklaması

11 Temmuz 2017 Salı, 18:58:52 | Güncelleme: 21:13:06
1
1|13
UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) kriterleri nedeniyle transferde daha çok kiralık ve bonservissiz oyunculara yönelen Fenerbahçe, Emre Mor transferi için futbolcu ve menajeri ile anlaşma sağlamıştı.
2
2|13
DHA'daki habere göre Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
3
3|13
"Emre Mor'un İstanbul'a gelişi olağanüstü bir gelişme olmadıkça 25 Temmuz'dan önce imkansız."
4
4|13
"Dortmund'un kampı bu tarihte sona erecek ve hocaları gidecek ile kalacakları belirleyecek."
HABERİN DEVAMI
5
5|13
" Emre başka takıma kiralanacaksa o zaman futbolcunun önceliği bizde."
6
6|13
"Ama o tarihe kadar hiç umulmadık bir gelişme olursa İstanbul'a 25 Temmuz'dan da önce gelebilir."
7
7|13
Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan'ın, "Emre ile bugün İstanbul'a geleceğiz" dediği iddia edilmişti.
8
8|13
Önemli ölçüde transfer yaptıklarına da vurgu yapan Uslu planlarını şöyle açıkladı:
HABERİN DEVAMI
9
9|13
"4 transfer yaptık, içeride önemli oyuncularımız ile sözleşme yeniledik."
10
10|13
"Galatasaray ön eleme oynadığı için onlar transferde daha hızlı olmak zorunda. Biz transferde rahatız."
11
11|13
"UEFA Avrupa Ligi maçı oynayacağımız 27 Temmuz'a göre hareket ediyoruz. Önceliğimiz santrafor ve kanat oyuncuları."
12
12|13
Öte yandan Emre Mor'un yanı sıra Jeramain Lens için de çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Hollandalı oyuncuya son olarak 2.7 milyon euro teklif ettiği, Sunderland ile idmanlara çıkan yıldız oyuncunun anlaşmanın sağlanmasını beklediği öğrenildi.
HABERİN DEVAMI
13
13|13
Lens ile bir sorun yaşamayacaklarını düşünen Sarı-Lacivertliler, Sunderland ile yeniden anlaşma zemini arıyor.