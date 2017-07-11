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FUTBOL

Mahmut Uslu'dan transfer açıklaması

11 Temmuz 2017 Salı, 18:58:52

  • 1 Mahmut Uslu'dan transfer açıklaması
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    UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) kriterleri nedeniyle transferde daha çok kiralık ve bonservissiz oyunculara yönelen Fenerbahçe, Emre Mor transferi için futbolcu ve menajeri ile anlaşma sağlamıştı.

  • 2 Mahmut Uslu'dan transfer açıklaması
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    DHA'daki habere göre Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

     

  • 3 Mahmut Uslu'dan transfer açıklaması
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    "Emre Mor'un İstanbul'a gelişi olağanüstü bir gelişme olmadıkça 25 Temmuz'dan önce imkansız."

  • 4 Mahmut Uslu'dan transfer açıklaması
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    "Dortmund'un kampı bu tarihte sona erecek ve hocaları gidecek ile kalacakları belirleyecek."

     

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  • 5 Mahmut Uslu'dan transfer açıklaması
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    " Emre başka takıma kiralanacaksa o zaman futbolcunun önceliği bizde."

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2000
YORUMLAR 5
  • Misafir
    Misafir
    Lens olmasaydı geçen sene ligi 5.bitirirdik alınmazsa bu senede hüsran
  • Misafir
    Misafir
    Lens Lens Lens...
  • Misafir
    Misafir
    evet lens kalsa iyi olur
  • Misafir
    Misafir
    Lensi bırakmayın forvetimiz yok takım geçen yıldan daha kötü yüzümüz gülsün artık
  • Misafir
    Misafir
    anlaş artik lensi istiyoruz
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