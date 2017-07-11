Ahmet Ürkmezgil: "Aboubakar'ı kim istemez ki"

Fikstür çekiminin ardından konuşan Ürkmezgil, fikstürün çok önemli olmadığını ve bütün takımların bir kere kendi sahasında, bir kere de deplasmanda birbirleriyle oynayacağını vurgulayan Ürkmezgil, "Fikstürün bir avantaj getireceğine inanmıyorum. En zor takımlarla arka arkaya oynamak ender olur. En fazla zor 2 maç arka arkaya gelir. Onların da şampiyonluk kovalayan takımlar için dezavantaj olduğunu düşünmüyorum. Ben bir tek hava şartlarından dolayı bir sıkıntı olur mu diye düşündüm. Onlar da gayet istediğimiz gibi geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Transferi gündemde yer alan eski futbolcuları Aboubakar'ın, siyah-beyazlı takımda önemli işlere imza attığını aktaran Ürkmezgil, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aboubakar'ı kim istemez ki. İmkanlar bizim elimizde değil. Dolayısıyla paranın çok önemli rol oynadığı noktada da kendi şartlarımızı düşünüyor olmamız lazım. Şu anda ilk baştan daha değişik bir durum olduğunu ben düşünmüyorum. Zaten transfer konusunda aynı anda doğru bilgiye sahip olmak mümkün değil. Çünkü bu işi bizzat takip eden başkan ve yönetici arkadaşlarımız 'şu şöyle olacak bu böyle olacak' deme şansına sahip değiller. Ne 'geldi' diye ne de 'gitti' diye kesin bir şey konuşulamaz."

Aboubakar beşiktaş

Aboubakar transfer