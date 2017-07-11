Mariano Galatasaray'da (Mariano kimdir?)

NTV Spor'un haberine göre; Galatasaray, Sevilla'dan Mariano için kulüp ve oyuncuyla her konuda anlaştı. Transferin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio da gün içinde transferi duyurmuştu. Di Marzio'ya göre; sarı-kırmızılılar Mariano'yu 4.6 milyon Euro karşılığında transfer etti. Tecrübeli savunmacıyla 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

MARIANO KİMDİR?

Mariano 23 Haziran 1986 tarihinde Brezilya'da dünyaya gelmiştir. Futbol hayatına 2004 yılında Guarani takımında başlayan oyuncu, burada top koşturduktan sonra İpatinga FC takımına transfer olmuştur. Burada 2 yıl boyunca forma terleten Mariano, 2007 yılında Tombense takımına transfer olmuş ardından Cruzeiro takımına kiralanmıştır. Daha sonra İparinga FC takımına 2008 yılında tekrar kiralık olarak dahil olmuştur.



Mariano, 2010 yılına kadar Tombense, Atletico-MG ve Fluminense takımlarında kiralık olarak forma giydikten sonra 2010 senesinin ilk ayında Fluminense'ye 200 bin Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştur.



2 yıl sonra Fluminense'den Fransız kulübü Bordeaux'a 3 milyon Euro'ya transfer olmuştur. Buradaki 3 yıllık top koşturduktan sonra 3.5 milyon Euro'ya Sevilla'ya transfer olmuştur.

DOĞUM TARİHİ: 23 Haziran 1986 (31 yaşında)

DOĞDUĞU İL: Sao Paulo / Brezilya

BOYU: 1,77 m

UYRUĞU: Defans - sağ bek

AYAK: Sağ ayak

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ: 8 milyon €

2015-2016 SEZONU İSTATİSTİKLERİ: 43 maç 4 asist 8 sarı kart

OYNADIĞI TAKIMLAR: Guarani, Ipatinga, Tombense, Cruzeiro, Atletico-MG, Fluminense, Bordeaux, Sevilla

Mariano Galatasarayda

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