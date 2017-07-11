Meye ve Atiemwen, Manisaspor'da

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisaspor, Çaykur Rizespor’dan orta saha oyuncusu Billy Atiemwen ile Eskişehirspor’dan santrfor Axel Meye'yi kadrosuna kattı.

Manisaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, Atiemwen ile 1 yıllığına kiralık olarak anlaşıldığı, Axel Meye ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Kulüp Başkanı Abdullah Mergen, iki kaliteli oyuncuyu kadrolarına kattıklarını bildirdi.

Atiemwen'i geçen sezon devre arasından bu yana kadrolarına katmak istediklerini aktaran Mergen, şunları kaydetti:

"Bu transferde Atiemwen’in de Manisaspor için istekli oluşu, önemli kriterlerden biriydi. Takımımıza ciddi katkılar sağlayacaktır. Çok kaliteli bir oyuncu. Camiamıza faydalı olacağını düşünüyorum. Axel Meye de kalitesini ispatlamış bir isim. Bizim oyun tarzımıza uygun bir oyuncu. Tek taraflı opsiyonu bizde olmak kaydıyla sözleşmesini 1+1 yıllık yaptık. Kendisinin burada çok gol atıp, asistler yapacağına inancımız tam. Hem Axel Meye’nin hem de Atiemwen’in Manisaspor’a çabuk uyum sağlayacak karakteristik özellikleri var."

Nijeryalı Atiemwen, Manisaspor’a gelmekten dolayı mutlu olduğunu vurgulayarak, "Buraya gelmemde Sait Hocanın etkisi oldu. Kendisi babam gibidir. Başkanımız ve yönetim kurulunun yakın ilgisi de bu tercihi yapmam da etkili oldu." ifadelerini kullandı.

Gabonlu golcü Axel Meye ise Manisaspor'a geldiği için çok memnun olduğunu, Manisaspor'a katkı vermek için üzerine düşeni yapacağını bildirdi.