FUTBOL
Fenerbahçe'de hangi futbolcular gönderilecek?
11 Temmuz 2017 Salı, 22:59:54 | Güncelleme: 12 Temmuz 2017 Çarşamba, 09:23:51
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Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, yeni sezon için büyük önem taşıyan ve ciddi hazırlık maçlarının oynanacağı İsviçre kampına tüm oyuncularını götürdü...
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Transferdeki belirsizlik, bazı oyuncular için adeta müjde gibi oldu.
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Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Aykut Kocaman’ın bu konuda başkan Aziz Yıldırım ile İsviçre kampı öncesinde bir görüşme yaparak şunları söylediği öğrenildi:
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"Takımda henüz istediğimiz istediğimiz seviyeye gelmeyen oyuncular var."
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"Ayrıca transferlerde henüz gerçekleşmediği için de zaten kadroda eksiklerimiz bulunuyor."
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"Bu yüzden İsviçre’ye herkesi götürüyorum. Onlar için de bu kamp son bir şans olur."
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Başkan Aziz Yıldırım’ın da Aykut Kocaman’ın bu isteğini olumlu bulduğu belirtildi.
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Lozan’daki kamp ve oynanacak hazırlık maçları teknik direktör Aykut Kocaman’ın da belirttiği gibi bazı oyuncular için son şans olacak...
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Başta Aatif, Stoch ve Salih gibi oyuncuların burada kendilerini göstermelerini bekleyecek.
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