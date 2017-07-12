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FUTBOL

Fenerbahçe'de hangi futbolcular gönderilecek?

11 Temmuz 2017 Salı, 22:59:54

  • 1 Fenerbahçe'de hangi futbolcular gönderilecek?
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    Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, yeni sezon için büyük önem taşıyan ve ciddi hazırlık maçlarının oynanacağı İsviçre kampına tüm oyuncularını götürdü...

  • 2 Fenerbahçe'de hangi futbolcular gönderilecek?
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    Transferdeki belirsizlik, bazı oyuncular için adeta müjde gibi oldu.

  • 3 Fenerbahçe'de hangi futbolcular gönderilecek?
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    Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Aykut Kocaman’ın bu konuda başkan Aziz Yıldırım ile İsviçre kampı öncesinde bir görüşme yaparak şunları söylediği öğrenildi:

  • 4 Fenerbahçe'de hangi futbolcular gönderilecek?
    4 | 10

    "Takımda henüz istediğimiz istediğimiz seviyeye gelmeyen oyuncular var."

     

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  • 5 Fenerbahçe'de hangi futbolcular gönderilecek?
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    "Ayrıca transferlerde henüz gerçekleşmediği için de zaten kadroda eksiklerimiz bulunuyor."

     

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Ziyaretçi
2000
YORUMLAR 9
  • Misafir
    Misafir
    stoch salih kalmalı
  • Misafir
    Misafir
    ben arfa gelmeden hiç birşey oımaz firikik alır penaltı alır gol atar attırır adam eksiltir
  • Misafir
    Misafir
    Aykut'tan bir yol olmaz.
  • Misafir
    Misafir
    STOCH-ATIF-SALİH-FERNANDAO-NEUSTADER-İSMAİL FENERBAHÇEMİZİ ASLA İLERİ GÖTÜREMEZLER.ŞENER-HASAN ALİ İYİ BİR YEDEK OLUR KESİNLİKLE BİRİNCİ ADAM OLAMAZ.YETENEKLERİ BU SORUN ONLARDA DEĞİL BUNLARI GÖREMEYENLERDE.
  • Misafir
    Misafir
    fb yönetimi bu transferleri yeterli bir şey zannediyorsa,çok değil bir kaç hafta sonra yönetim istifa..
  • Misafir
    Misafir
    fb ye bir santrafor,bir de emre mor gerekir.ben arfa gerekir.yoksa 5.hafta lig biter aziz yıldırımı kimse kurtaramaz.kulübü batırmış daha ne konuşuyor....
  • Misafir
    Misafir
    salih ve stoch kazan hoca,yoksa seninde diger hocalardan farkın kalmaz..
  • Misafir
    Misafir
    takımda genç oyuncular var onlarıda şans verip denemek lazım uygar mert defensta kaç tane genç oyuncumuz var
  • Misafir
    Misafir
    boş muhabbet bu takımdan bir numara olmaz
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