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Wesley Sneijder
FUTBOL

Galatasaray ve Wesley Sneijder krizinde son durum! Sneijder gidiyor mu, kalıyor mu?

Sneijder krizinde son durum

Galatasaray ve Wesley Sneijder arasındaki krizde Hollandalı yıldızın FIFA kozunu öne sürdüğü belirtildi

11 Temmuz 2017 Salı, 23:09:13 Güncelleme: 12 Temmuz 2017 Çarşamba, 10:08:36

Habertürk Spor'dan Erhan Telli'nin haberine göre; Dursun Özbek yönetiminin bonservisini bedavaya verip 5 milyon Euro’yu bulan yıllık ücretinden kurtularak göndermek istediği Sneijder, bu rakama yaklaşan kulüp bulamayınca ilk görüşmede “Bir yıllık ücretimi ödeyin, yoksa ayrılmam” diyerek resti çekmişti.  Dursun Özbek yönetimi ise geçen sezon sarı kart cezaları nedeniyle kesilen astronomik cezaları (2 milyon Euro’ya yakın olduğu iddia ediliyor) masaya sürmüştü.

Taraftar desteğini de arkasına alarak yönetimi köşeye sıkıştıran Sneijder’ın menajeri ve avukatının, bu cezanın yürürlüğe koyulması halinde bunun kurallara aykırı olduğunu belirterek, konuyu FIFA’ya taşıyacaklarını ilettikleri ortaya çıktı.  Dursun Özbek yönetimi, sözleşmesindeki ağır yaptırımlar nedeniyle Sneijder konusunda eli kolu bağlı bekliyor.

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YORUMLAR 23
  • Misafir 3 saat önce
    Fenerbahçenin yıllardır alamadığı belhanda gs gelmiş şu yorumlara bak pes doğrusu
  • Misafir 3 saat önce
    gel BJK al bunu UEFA kupasıda gelsin
  • Misafir 4 saat önce
    snejder kesinlikle kalmalı adam yıldız oyuncu bence
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