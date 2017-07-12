Galatasaray'da istenmeyen futbolcular kriz yaratıyor! Galatasaray transfer haberleri

11 Temmuz 2017 Salı, 23:17:46 | Güncelleme: 12 Temmuz 2017 Çarşamba, 10:09:22
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Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; transferde şu ana kadar Gomis, Belhanda ve Maicon’a imza attıran G.Saray, bir yandan da kaynak yaratmak için eldeki istenmeyen oyuncularla yolları ayırmanın çaresini arıyor.
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Teknik direktör İgor Tudor’un kadroda düşünmediği futbolcuları takımdan göndermeye çalışan Sarı-Kırmızılılar’ın, durumu netleşmeyen Sneijder hariç, toplam 9 isme ödediği yıllık maaş alt alta toplanınca dev bir bütçe oluşturuyor.
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Kampa götürülmeyen Nigel de Jong, Hakan Balta, Umut Gündoğan, Endoğan Adili, Oğuzhan Kayar’dan takım bulmaları istenirken, kadro dışı bırakılan Cavanda’nın da bileti kesildi.
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Slovakya kampına götürülmesine rağmen Ryan Donk ve Tarık Çamdal’ın da kiralanması bekleniyor.
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Kiradan dönen Emrah Başsan konusunda ise Tudor’un kararsız olduğu öğrenildi.
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Sözleşmeleri bulunan bu isimler yeni sezonda kalmaları halinde maç başı ve bonuslar hariç, kasadan sadece bu sezon çıkacak toplam rakam 36 milyon lirayı bulacak.
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G.Saray, bu futbolcuları en az zararla elden çıkarıp hem kadroyu azaltmanın hem de yeni transferlere kaynak yaratmanın yollarını arıyor.
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İŞTE KAZANÇ TABLOSU
Nigel de Jong: 2.5 milyon Euro (10.3 milyon TL)
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Hakan Balta: 1 milyon 250 bin Euro (5.1 milyon TL)