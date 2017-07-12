Galatasaray'da istenmeyen futbolcular kriz yaratıyor! Galatasaray transfer haberleri

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Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; transferde şu ana kadar Gomis, Belhanda ve Maicon’a imza attıran G.Saray, bir yandan da kaynak yaratmak için eldeki istenmeyen oyuncularla yolları ayırmanın çaresini arıyor.