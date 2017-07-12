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FUTBOL

Galatasaray'da istenmeyen futbolcular kriz yaratıyor! Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray'da istenmeyen futbolcular kriz yaratıyor

11 Temmuz 2017 Salı, 23:17:46

  • 1 Galatasaray'da istenmeyen futbolcular kriz yaratıyor
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    Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; transferde şu ana kadar Gomis, Belhanda ve Maicon’a imza attıran G.Saray, bir yandan da kaynak yaratmak için eldeki istenmeyen oyuncularla yolları ayırmanın çaresini arıyor.

  • 2 Galatasaray'da istenmeyen futbolcular kriz yaratıyor
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    Teknik direktör İgor Tudor’un kadroda düşünmediği futbolcuları takımdan göndermeye çalışan Sarı-Kırmızılılar’ın, durumu netleşmeyen Sneijder hariç, toplam 9 isme ödediği yıllık maaş alt alta toplanınca dev bir bütçe oluşturuyor.

  • 3 Galatasaray'da istenmeyen futbolcular kriz yaratıyor
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    Kampa götürülmeyen Nigel de Jong, Hakan Balta, Umut Gündoğan, Endoğan Adili, Oğuzhan Kayar’dan takım bulmaları istenirken, kadro dışı bırakılan Cavanda’nın da bileti kesildi.

  • 4 Galatasaray'da istenmeyen futbolcular kriz yaratıyor
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    Slovakya kampına götürülmesine rağmen Ryan Donk ve Tarık Çamdal’ın da kiralanması bekleniyor.

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  • 5 Galatasaray'da istenmeyen futbolcular kriz yaratıyor
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    Kiradan dönen Emrah Başsan konusunda ise Tudor’un kararsız olduğu öğrenildi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir
    Misafir
    bu galatasaray yonetimi ne yapmak istiyor turk oyunculari yasli diye bedava gonderip 31 yasindaki yabancilara 5 milyon euro bonservis odeyip 3.5 milyon euro yillik odemenin akla mantigina uyn varsa soylesin yakinda yabancilar karmasini seyredecegiz
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