Talisca İstanbul'a geliyor (Talisca ne zaman dönecek?)

Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı büyük merak konusu olan Talisca'dan siyah-beyazlıları sevindiren haber geldi. Yıldız futbolcu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, perşembe günü İstanbul'a geleceğini duyurdu.

İşte Talisca'nın mesajı:

"Her şey yolunda ve perşembe günü dönüş yoluna çıkıyorum (13/07) Ve döner dönmez takıma katılmak için sabırsızlanıyorum. Sağlık sorunları dönüşümü geciktirdi ama sonuç olarak her şey iyi sonuçlandı, bu da beni hem güçlendirdi hem de önümüzdeki sezon için daha motive etti. Bu sezonun geçen sezondan daha iyi geçeceğinden hiçbir şüphem yok. Hazırlık kampının bireysel olarak ve takım için önemini çok iyi biliyorum ve yeşil sahalara ayak basmak için sabırsızlanıyorum! Bu sezon zafere gideceğimiz yolda Allah yar ve yardımcımız olsun."

Talisca Beşiktaş

Talisca beşiktaştan ayrılıyor mu

talisca beşiktaşta kalacak mı