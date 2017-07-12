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FUTBOL

Dünya devi Yusuf Yazıcı'ya talip

12 Temmuz 2017 Çarşamba, 00:06:22

  • 1 Dünya devi Yusuf Yazıcı'ya talip
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    Kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici’nin yokluğunda bulduğu şansı harika değerlendiren Yusuf Yazıcı, geçen sezon Süper Lig’in ikinci devresinde müthiş bir çıkış yakalayan Trabzonspor’un parlayan yıldızı olmuştu...

  • 2 Dünya devi Yusuf Yazıcı'ya talip
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    Attığı goller ve yaptığı asistlerin yanı sıra fizik gücüyle de yaşıtlarından ‘farklı olduğunu’ gösteren 20 yaşındaki yetenek Bordo-Mavili forma altında gösterdiği performansla A Milli Takım’a kadar yükselmişti.

  • 3 Dünya devi Yusuf Yazıcı'ya talip
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    Habertürk Spor'dan Haluk Ayyıldız'ın haberine göre; Trabzon’daki başarıyla Avrupa takımlarının da dikkatini çekmeye başlayan Yazıcı’yı İtalyan devi Milan’ın da mercek altına aldığı ortaya çıktı.

  • 4 Dünya devi Yusuf Yazıcı'ya talip
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    Kucka’yı transferi için geçtiğimiz günlerde İtalya’ya giden başkan Muharrem Usta’nın Çizme ekibiyle Yusuf hakkında da bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Dünya devi Yusuf Yazıcı'ya talip
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    İtalyan kulübünün menajeri Christian Abbiati, başkan Usta’ya Yazıcı’yı yakından takip ettiklerini söyledi.

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