ÖNE ÇIKANLAR
Marcelo Guedes
FUTBOL

Marcelo Guedes transferinde son durum - Marcelo gitti mi?

Marcelo'nun Lyon transferi henüz bitmedi!

Marcelo'nun Türk basınında çıkan Lyon'la anlaştığı haberleri, Fransız basını tarafından yalanlandı

12 Temmuz 2017 Çarşamba, 09:42:59 Güncelleme: 15:46:39

Beşiktaş'ta Marcelo belirsizliği devam ediyor. Oyuncuyu uzun süredir kadrosuna katmak isteyen Lyon, transferdeki ısrarını sürdürüyor.

Fransız ekibin ısrarla transfer etmek istediği Marcelo için Türk basınında yer alan haberlerde transferin tamamlandığını ve tarafların anlaştığını iddia edilmişti. Ancak Fransız basını, konuyu yalanladı.

L'Equipe'te yer alan habere göre Beşiktaş, Lyon'un yaptığı 8,5 milyon euro'luk teklifi kabul etmedi ve taraflar henüz anlaşmaya varamadı.

Marcelo'yu Pepe'yle birlikte oynatmak isteyen ve tandemi bozmak istemeyen Beşiktaş transferde henüz ikna olmazken Lyon'un ise Brezilyalı yıldız için ısrarını sürdüreceği iddia edildi.

Öte yandan haberde, Marcelo'nun da Lyon'a transfer olmak istediğine yer verildi. (Goal)

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 3
  • Misafir 3 dakika önce
    insallah her giden stoper gibi bunuda aramayiz
  • Misafir 2 saat önce
    otuz yaşında adamı elinden kaçır 34 yaşında Pepe yi göklere çıkar
  • Misafir 3 saat önce
    iyi olmadı
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER