Marcelo Guedes transferinde son durum - Marcelo gitti mi?

Beşiktaş'ta Marcelo belirsizliği devam ediyor. Oyuncuyu uzun süredir kadrosuna katmak isteyen Lyon, transferdeki ısrarını sürdürüyor.

Fransız ekibin ısrarla transfer etmek istediği Marcelo için Türk basınında yer alan haberlerde transferin tamamlandığını ve tarafların anlaştığını iddia edilmişti. Ancak Fransız basını, konuyu yalanladı.

L'Equipe'te yer alan habere göre Beşiktaş, Lyon'un yaptığı 8,5 milyon euro'luk teklifi kabul etmedi ve taraflar henüz anlaşmaya varamadı.

Marcelo'yu Pepe'yle birlikte oynatmak isteyen ve tandemi bozmak istemeyen Beşiktaş transferde henüz ikna olmazken Lyon'un ise Brezilyalı yıldız için ısrarını sürdüreceği iddia edildi.

Öte yandan haberde, Marcelo'nun da Lyon'a transfer olmak istediğine yer verildi. (Goal)

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