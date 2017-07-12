Galatasaray'ın kamp raporu

12 Temmuz 2017 Çarşamba, 10:27:17 | Güncelleme: 10:44:40
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Galatasaray'ın Slovakya kampı sona erdi.
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Fanatik, sarı-kırmızılı takımın futbolcularının performanslarını değerlendirdi.
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Fernando Muslera: Onu tehdit edebilecek bir rakibi olmamasına karşın her zamanki gibi iyi çalıştı. Bu sene de takımın vazgeçilmez ismi olacak.
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Cenk Gönen: Sakatlığı nedeniyle kampın büyük bölümünde takımdan ayrı çalıştı. Malaga ile anlaşan Cenk, önümüzdeki sezon İspanya’da oynayacak.
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Eray İşcan: Cenk’in ayrılışından sonra şu an için ikinci kaleci. Hocaları ona güveniyor fakat Eray çok daha iyi çalışmalı ve kendini geliştirmeli.
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İsmail Çipe: Genç kaleci iyi çalıştı. Fakat kendisini geliştirebilmek için mutlaka düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmeli.
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Martin Linnes: Standardını korudu. Ancak hala savunmanın sağında tam anlamıyla güven verecek düzeyde değil.
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Luis Cavanda: Kendine ait bir dünyası var. Disiplinsiz ve vurdum duymaz tavırları nedeniyle kamptan gönderildi.
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Semih Kaya: İyi çalıştı. Son dönemde ise transfere yoğunlaşınca temposu düştü.
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Koray Günter: Beni şaşırtan isimlerin başında geliyor. İyi çalıştı ve kendini gösterdi. Koray zaman zaman ön liberoda da görev yaptı.
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Ahmet Çalık: Kamp onun için iyi başlamadı. Dizindeki ağrı nedeniyle birkaç gün takımdan ayrı kalan Ahmet, çabuk toparlandı. Formaya yakın.
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Serdar Aziz: Sakatlığını tamamen atlattı ve iyi durumda. Hazırlık maçlarında da başarılı bir performans ortaya koydu.
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Lionel Carole: Galatasaray’ın savunmasında oynayabilecek düzeyde değil. Mutlaka bu bölgeye transfer yapılmalı ve Carole ile yollar ayrılmalı.
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Tarık Çamdal: Hiçbir gelişim gösteremedi. Takımda kalması mucize. Yine kiralanacaktır.
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Selçuk İnan: Yoğun tempoda zorlanan isimlerden. Antrenmanlarda istekliydi fakat fizik kaletisini yukarı çıkartmalı.
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Tolga Ciğerci: Bildiğimiz Tolga. De Jong’un gitmesinin ardından buraya mutlaka transfer yapılmalı. Şu an ilk 11’de oynayabilmek için yetersiz seviyede.
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Ryan Donk: Bu kadar istekli olmasını beklemiyordum. Antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında son derece iyi bir performans gösterdi.
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Emrah Başsan: Tudor’un yakından ilgilendiği Emrah kendini çok fazla gösteremedi. Bruma ve Sneijder’in gidişi ve Sinan’ın ayrılma durumu nedeniyle geniş kadroda yer bulabilir.
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Garry Rodrigues: Hırsı ve mücadelesi çok yüksekti. Takım oyuncusu olmayı başarırsa iyi bir sezon geçirebilir. Topla daha az oynaması gerekiyor.
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Yasin Öztekin: Takımın en çalışkan ismiydi. Antrenmanlarda zorlanmadı. Bireysel futbolu bırakıp daha fazla takım oyunu oynamalı.
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Sinan Gümüş: Aklı tamamen transferdeydi. Takımdan gitmek istediği için faydalı bir kamp geçirmedi.
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Eren Derdiyok: Kampın iyilerindendi. Son hazırlık maçında yaşadığı sakatlık hem onun için hem de takımı için kötü oldu. Gomis ile ciddi bir rekabette olacaktır.
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Ozan Kabak: Fizik ve teknik olarak çok iyi durumda. Stoper ve ön libero mevkii için Galatasaray önemli bir ismi kazanabilir.
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Samed Karnuçu: Yetenekli olduğu kesin. Geleceği parlak isimlerden. Daha fazla çalışıp daha çok gelişmeli.
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Recep Gül: Gençler arasında en fazla göze batan isim. Teknik ve öz güveni yüksek. Fizik olarak daha fazla güçlenmeli.
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Yunus Akgün: Kamp onun için müthiş bir tecrübe oldu. Bu şekilde çalışmaya devam etmeli.
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Maicon Roque: Galatasaray’ın flaş transferi fizik olarak iyi durumda. Hava toplarında da etkili olan Maicon’dan açıkçası daha fazlasını bekliyordum. Zamanla uyum sürecini atlatacaktır.
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Younes Belhanda: Tekniği ve futbol bilgisi tartışılmaz. Fizik kalitesi kötü olmasa da tam anlamıyla hazır değil.
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Bafetimbi Gomis: Kalitesini görmek zor olmadı. Fakat özellikle fizik olarak eksikleri var. Özel çalışmalarla bu açığını kapatacaktır.
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Kampın En Dikkat çekeni: Donk
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Kampın En çalışkanı: Yasin Öztekin
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Gomis, Belhanda ve Maicon elbette güç kattı. Ancak yeter mi, yetmez. Sneijder ve Bruma gibi önemli ayrılıkların yerinin dolması, takımın geçen sezonun önüne geçmesi için 4 nokta atışı transfer daha şart