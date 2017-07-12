ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Galatasaray'ın kamp raporu

12 Temmuz 2017 Çarşamba, 10:27:17

  • 1 Galatasaray'ın kamp raporu
    1 | 32

    Galatasaray'ın Slovakya kampı sona erdi.

  • 2 Galatasaray'ın kamp raporu
    2 | 32

    Fanatik, sarı-kırmızılı takımın futbolcularının performanslarını değerlendirdi.

  • 3 Galatasaray'ın kamp raporu
    3 | 32

    Fernando Muslera: Onu tehdit edebilecek bir rakibi olmamasına karşın her zamanki gibi iyi çalıştı. Bu sene de takımın vazgeçilmez ismi olacak.

  • 4 Galatasaray'ın kamp raporu
    4 | 32

    Cenk Gönen: Sakatlığı nedeniyle kampın büyük bölümünde takımdan ayrı çalıştı. Malaga ile anlaşan Cenk, önümüzdeki sezon İspanya’da oynayacak.

     

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Galatasaray'ın kamp raporu
    5 | 32

    Eray İşcan: Cenk’in ayrılışından sonra şu an için ikinci kaleci. Hocaları ona güveniyor fakat Eray çok daha iyi çalışmalı ve kendini geliştirmeli.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
Ziyaretçi
2000
YORUMLAR 2
  • Misafir
    Misafir
    Sneijder gibi önemli birinin yokluğu tartışılmaz bizi eksiye düşürecektir
  • Misafir
    Misafir
    ARMAYI DAHA YÜKSEGE ÇIKARACAKLAR İNŞ..
Kalan karakter : 2000