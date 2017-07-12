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Marcelo Guedes
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Marcelo Lyon'da - Marcelo Guedes Lyon'a transfer oldu - Marcelo gitti mi?

Marcelo Lyon'da

Beşiktaşlı Marcelo, 8,5 milyon Euro karşılığında Lyon'a transfer oldu. Beşiktaş görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

12 Temmuz 2017 Çarşamba, 12:32:12 Güncelleme: 15:41:48

Beşiktaş beklenen oldu! Marcelo, 8,5 milyon Euro karşılığında Lyon'a transfer oldu. Brezilyalı stoper,  bugün saat 15.00'te sağlık kontrolü için Lyon'a gidiyor. Marcelo, Fransız ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Marcelo Guedes kimdir?

Tüm isim: Marcelo Antonio Guedes Filho
Doğum tarihi: 20 Mayıs 1987 (30 yaşında)
Doğduğu il: Sao Vicente - Brezilya
Boyu: 1,91 m
Uyruğu: Brezilya
Mevki: Defans - Stoper
Ayak: Sağ ayak
Güncel piyasa değeri: 6 milyon Euro
Oynadığı takımlar: Santos, Wisla Krakow, PSV, Hannover 96, Beşiktaş
Tüm performans verileri: 383 maç, 28 gol, 5 asist, 65 sarı kart, 3 kırmızı kart

 

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YORUMLAR 71
  • Misafir 20 dakika önce
    30 yaşındaki adamı 8 milyona satan yönetimi tebrik etmek lazım dursun ve kurmaylarınada biseyler ögretin bari bjk
  • Misafir 42 dakika önce
    marcelo gitti fakat Beşiktaşın eli çok güçlü.kim istemez ki pepe ile yan yana oynamak.yonetimin işi daha kolay.keyfinize bakın
  • Misafir 1 saat önce
    keske gitmeseydi
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