Marcelo Lyon'da - Marcelo Guedes Lyon'a transfer oldu - Marcelo gitti mi?

Beşiktaş beklenen oldu! Marcelo, 8,5 milyon Euro karşılığında Lyon'a transfer oldu. Brezilyalı stoper, bugün saat 15.00'te sağlık kontrolü için Lyon'a gidiyor. Marcelo, Fransız ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
Marcelo Guedes kimdir?
Tüm isim: Marcelo Antonio Guedes Filho
Doğum tarihi: 20 Mayıs 1987 (30 yaşında)
Doğduğu il: Sao Vicente - Brezilya
Boyu: 1,91 m
Uyruğu: Brezilya
Mevki: Defans - Stoper
Ayak: Sağ ayak
Güncel piyasa değeri: 6 milyon Euro
Oynadığı takımlar: Santos, Wisla Krakow, PSV, Hannover 96, Beşiktaş
Tüm performans verileri: 383 maç, 28 gol, 5 asist, 65 sarı kart, 3 kırmızı kart
- Marcelo Guedes
- lyon
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- transfer
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YORUMLAR 71
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Misafir 20 dakika önce30 yaşındaki adamı 8 milyona satan yönetimi tebrik etmek lazım dursun ve kurmaylarınada biseyler ögretin bari bjk00
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Misafir 42 dakika öncemarcelo gitti fakat Beşiktaşın eli çok güçlü.kim istemez ki pepe ile yan yana oynamak.yonetimin işi daha kolay.keyfinize bakın00
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Misafir 1 saat öncekeske gitmeseydi60