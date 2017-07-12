Marcelo Lyon'da - Marcelo Guedes Lyon'a transfer oldu - Marcelo gitti mi?

Beşiktaş beklenen oldu! Marcelo, 8,5 milyon Euro karşılığında Lyon'a transfer oldu. Brezilyalı stoper, bugün saat 15.00'te sağlık kontrolü için Lyon'a gidiyor. Marcelo, Fransız ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Marcelo Guedes kimdir?

Tüm isim: Marcelo Antonio Guedes Filho

Doğum tarihi: 20 Mayıs 1987 (30 yaşında)

Doğduğu il: Sao Vicente - Brezilya

Boyu: 1,91 m

Uyruğu: Brezilya

Mevki: Defans - Stoper

Ayak: Sağ ayak

Güncel piyasa değeri: 6 milyon Euro

Oynadığı takımlar: Santos, Wisla Krakow, PSV, Hannover 96, Beşiktaş

Tüm performans verileri: 383 maç, 28 gol, 5 asist, 65 sarı kart, 3 kırmızı kart

Marcelo Guedes

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