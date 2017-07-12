UEFA yetkilileri, Ülker Stadı'nı gezdi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "UEFA Saha İncelemesi" adı altında gerçekleştirilen denetlemede, UEFA Müsabaka Direktörü Hasni Ajala, UEFA Operasyon ve Yayın Müdürü Pekka Odriozola Martensson ve UEFA yetkilisi Emsal Şenil'in yer aldığı, Fenerbahçe Dış İlişkiler Müdürü Turgut Acar ile Ülker Stadı Müdürü Ayhan Bak'ın da hazır bulunduğu aktarıldı.

UEFA yetkililerinin stat yönetimi ile toplantı yaptığı kaydedilirken, "Toplantının ardından UEFA görevlileri ile kulüp yetkililerimiz stadımızı gezdi. Öncelikle saha içini gezen yetkililer, ardından tribünlerde ve televizyon stüdyolarında incelemelerde bulundu." denildi.

Süper Lig'de geride kalan sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turundan itibaren dahil olacak.