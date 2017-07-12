ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Galatasaray transfer haberleri - Sofiane Feghouli transferinde son durum!

Galatasaray Transfer Haberleri (12 Temmuz 2017)

12 Temmuz 2017 Çarşamba, 13:32:41

  • 1 Galatasaray Transfer Haberleri (12 Temmuz 2017)
    1 | 26

    "ONU 20 GÜN BEKLERİM"

    Transferdeki hedeflerine birer birer ulaşan Galatasaray, West Ham United’de forma giyen Sofiane Feghouli ile görüşmelerini sürdürüyor. 

  • 2 Galatasaray Transfer Haberleri (12 Temmuz 2017)
    2 | 26

    İngiliz ekibiyle 5 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varan sarı kırmızılılar, futbolcuya yaptıkları teklifi yıllık 2.5 milyon Euro’dan 2.8 milyon Euro’ya çıkardı. Feghouli’nin bu hafta içinde olumlu ya da olumsuz yanıt vermesi bekleniyor.

  • 3 Galatasaray Transfer Haberleri (12 Temmuz 2017)
    3 | 26

    Başkanın verdiği transfer müjdesi sonrası gözler İngiltere’ye çevrildi. Cim Bom’un bundan sonraki ilk transferinin, West Ham forması giyen Sofiane Feghouli olması bekleniyor.

  • 4 Galatasaray Transfer Haberleri (12 Temmuz 2017)
    4 | 26

    Orta saha takviyesi için de Tudor’un kapısı çalındı. Bu bölgeye Tudor’un talebi ile en az 1 şartlara göre 2 oyuncu transferi gerçekleştirecek olan Galatasaray’da yeni isimler masaya sunuldu. Galatasaray yönetimine bu hafta Manchester City’de forma giyen Fernando ve Flamengo’da oynayan Willian önerildi.

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Galatasaray Transfer Haberleri (12 Temmuz 2017)
    5 | 26

    Slovakya kampında iki futbolcuyu da detaylı mercek altına alan Igor Tudor, Manchester City’de forma giyen Fernando’yu ağır bulduğunu belirtip “ O bölgede daha hızlı oyuncu gerekli” dedi, Willian’ı da beğenmedi.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
Ziyaretçi
2000
YORUMLAR 3
  • Misafir
    Misafir
    paralar emeklilere verilse daha mantıklı hiç olmazsa hayır duası alirdiniz...
  • Misafir
    Misafir
    Tudor senelerdir galatasarayi istismar edenleri ayikliyo devam dursun devam tudor misafir
  • Misafir
    Misafir
    YİNE BOŞ VE SONU Hüsranlı transferler
Kalan karakter : 2000