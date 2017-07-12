Galatasaray transfer haberleri - Sofiane Feghouli transferinde son durum!

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Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, orta saha transferi için 1 numaralı isteğinin Imbula olduğunu ise şu sözlerle anlattı: “Imbula, Galatasaray’a orta saha bölgesinde sınıf atlatır. Oyunun her iki yönünde de etkili olan, hızlı bir oyuncu. Tam ihtiyacımız olan futbolcu. Bu bölge için acele etmeyin. Imbula’yı 20 gün daha beklerim. Onu kadromuza katalım ben Ağustos ayına kadar beklemeye razıyım. Yeter ki Stoke City’i ikna edelim.”