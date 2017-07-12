Galatasaray transfer haberleri - Sofiane Feghouli transferinde son durum!
Galatasaray Transfer Haberleri (12 Temmuz 2017)
12 Temmuz 2017 Çarşamba, 13:32:41 | Güncelleme: 15:30:19
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"ONU 20 GÜN BEKLERİM"
Transferdeki hedeflerine birer birer ulaşan Galatasaray, West Ham United’de forma giyen Sofiane Feghouli ile görüşmelerini sürdürüyor.
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İngiliz ekibiyle 5 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varan sarı kırmızılılar, futbolcuya yaptıkları teklifi yıllık 2.5 milyon Euro’dan 2.8 milyon Euro’ya çıkardı. Feghouli’nin bu hafta içinde olumlu ya da olumsuz yanıt vermesi bekleniyor.
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Başkanın verdiği transfer müjdesi sonrası gözler İngiltere’ye çevrildi. Cim Bom’un bundan sonraki ilk transferinin, West Ham forması giyen Sofiane Feghouli olması bekleniyor.
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Orta saha takviyesi için de Tudor’un kapısı çalındı. Bu bölgeye Tudor’un talebi ile en az 1 şartlara göre 2 oyuncu transferi gerçekleştirecek olan Galatasaray’da yeni isimler masaya sunuldu. Galatasaray yönetimine bu hafta Manchester City’de forma giyen Fernando ve Flamengo’da oynayan Willian önerildi.
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Slovakya kampında iki futbolcuyu da detaylı mercek altına alan Igor Tudor, Manchester City’de forma giyen Fernando’yu ağır bulduğunu belirtip “ O bölgede daha hızlı oyuncu gerekli” dedi, Willian’ı da beğenmedi.
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Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, orta saha transferi için 1 numaralı isteğinin Imbula olduğunu ise şu sözlerle anlattı: “Imbula, Galatasaray’a orta saha bölgesinde sınıf atlatır. Oyunun her iki yönünde de etkili olan, hızlı bir oyuncu. Tam ihtiyacımız olan futbolcu. Bu bölge için acele etmeyin. Imbula’yı 20 gün daha beklerim. Onu kadromuza katalım ben Ağustos ayına kadar beklemeye razıyım. Yeter ki Stoke City’i ikna edelim.”
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Imbula, Stoke City menajeri Mark Hughes tarafından İngiliz ekibinin İsviçre’de yapacağı kamp kadrosuna ise alındı. Imbula’nın kamptaki performansına göre ‘kiralanması’ ile alakalı karar verecek olan Mark Hughes, geçen yıl Fransız oyuncuya Premier Lig’de yalnızca 12 maçta şans vermişti.
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Imbula ve menajerleri halen Galatasaray’ın teklifine sıcak bakarken Tudor, bu yüzden ‘bekleyelim’ diyor. Galatasaray Kulübü ise İngiliz kulüplerinin oyuncularının gelişimi için çok önem verdiği ‘oynama garantisi’ şartını da kiralama kontratına ekleyerek Stoke City’i ikna etmeye çalışıyor. (Hürriyet)
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WILLIAN'A 5 MİLYON EURO
Teknik direktör Igor Tudor'un onayı ile Flamengo'dan Willian Arao ile yapılan görüşmeler yoğunlaştırıldı. 24 yaşındaki Willian Arao'yu mutlaka transfer etmek isteyen Cimbom, 3 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncu için Flamengo'ya 4 milyon euro bonservis bedeli teklif etmişti.
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Brezilya'dan gelen iddialara göre Galatasaray teklifini artırdı ve son yapılan görüşmede 5 milyon euro önerdi. İki kulüp arasındaki temasların devam edeceği belirtilse de Galatasaray'ın artık son teklifini yaptığı ve daha fazla fiyat artırmayı düşünmediği öğrenildi.
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Orta sahada tam bir 'top hırsızı' olarak bilinen Arao'nun transferinin gerçekleşmesi halinde De Jong ve Ryan Donk ile kesin olarak yollar ayrılacak. Tudor, Selçuk İnan, Tolga Ciğerci ve Willian Arao üçlüsü arasında rotasyon uygulayacak.
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SOL BEKE STRINIC
Sağa Mariano'yu almaya hazırlanan Galatasaray'da sol beke ise İvan Strinic düşünülüyor. Hırvat sol bek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın yeni teklif yaptığı iddia edildi.
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İtalyan basını, Napoli'nin gözden çıkardığı İvan Strinic için Galatasaray'ın 2.5 milyon euro teklif ettiği yazıldı. Haberde, başarılı Hırvat sol bekin, Igor Tudor Galatasaray'ı çalıştırdığı için Türkiye'ye sıcak baktığı ve görüşmelerin anlaşma ile sonuçlanmasını beklediği ifade edildi. (Fotomaç)
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DE JONG'A ANTALYA TALİP
Antalyaspor'da transfer harekatı tam gaz devam ediyor. Kırmızı-beyazlıların Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Nigel de Jong için nabız yokladığı öğrenildi. Teknik direktör Igor Tudor'un kadrosunda düşünmediği ve çalışmalarını takımdan ayrı olarak İstanbul'da sürdüren 32 yaşındaki orta saha oyuncusu için temaslara başlandığı belirtildi. De Jong'un da yeşil ışık yakmasının ardından gerçekleşen ilk görüşmeden sonuç alınamadığı bildirildi.
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Akdeniz ekibinin, tecrübeli futbolcu için ısrarcı olduğu ve istediği rakam için tüm şartları zorladığı kaydedilirken, tarafların önümüzdeki günlerde tekrar bir araya geleceği ifade edildi. Cimbom'un da 1 yıl daha kontratı olan De Jong'un alacaklarına karşılık bonservisini vermeye hazır olduğu vurgulandı. (Fotomaç)
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PASALIC'E TEKLİF YAĞIYOR
Galatasaray'ın ön libero adaylarından birisi de bonservisi Chelsea'de olan ve geçtiğimiz sezon Milan'da kiralık olarak forma giyen Mario Pasalic'in talipleri artıyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Pasalic için son olarak Leeds United ve Celtic devreye girdi. Fakat 22 yaşındaki ön liberonun transferinde Real Betis'in mutlu sona daha yakın olduğu vurgulandı. (Fotomaç)
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SİVASSPOR CAVANDA'YI İSTİYOR
Sivasspor’da transfer harekatı sürüyor. Kırmızı-Beyazlılar, şimdi de sağ beke yöneldi. Gündeme ilk gelen isim ise Galatasaray’ın kadro dışı bırakıp satış listesine koyduğu Luis Cavanda oldu. Teknik direktör Samet Aybaba’nın da onayını alan Yiğidolar, Belçikalı futbolcu için harekete geçti. (Fanatik)
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JOEL CAMPBELL İDDİASI
Fenerbahçe'nin iki eski gözdesi Sofiane Feghouli ve Evgen Konoplyanka için ortaya çıkan rakamlar Galatasaray'ın geri adım atmasına neden oldu... Sarı-kırmızılı yönetim rakamsal olarak çok daha uygun şartlarda bir oyuncu transfer edebilmek adına menajerlerin sunduğu isimler üzerinde planlamalar yapmaya başladı.
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İsmi ön plana çıkan alternatif ise Joel Campbell oldu... Kosta Rikalı kanat oyuncusu için bir transfer bütçesi hazırlandı. Arsenal'den de görüşme yapabilmek için izin alındı. (Fotospor)
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SİNAN'A TEK RESMİ TEKLİF
Almanya'dan Freiburg, İspanya'dan Malaga, İtalya'dan Atalanta'nın ilgilendiği Sinan Gümüş için tek resmi teklif Benfica'dan geldi. Portekizliler 2.5 milyon Euro önerirken, kapıyı 5 milyon Euro'dan açan Galatasaray yönetimi 4'e indi. Ancak Slovakya kampında teknik direktör Tudor'a gitmek istediğini söyleyen gurbetçi oyuncu, yönetimi köşeye sıkıştırdı.
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Sarı-kırmızılılar, 3.5 milyon Euro bonservisin yanı sıra bir sonraki satıştan yüzde 20 pay vermeyi kabul ettikleri takdirde Sinan Gümüş'ü Benfica'ya satma kararı aldı. Benfica'nın talip olduğu Sinan Gümüş için Tudor da son kararını verdi. Hırvat hoca, yönetime 'gitmek isteyen biri takıma faydalı olamaz' şeklinde rapor sundu. (Sabah)
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SNEİJDER İÇİN SON KARAR
Galatasaray'da Tudor, Başkan Dursun Özbek ile toplantısında bu 2 fotoğrafı yan yana koydu: "Kendisi ekstra izinli sürecinde belli ki çalışmamış. Kampın en önemli periyodunu kaçırdı. Arkadaşlarının çok gerisinde. Artık onları yakalaması, bu takımda direkt şans bulması mümkün değil. Oynamaması da ayrıca sorun yaratacaktır."
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Galatasaray'da Sneijder krizinde perde yavaş yavaş aralanıyor. Geçtiğimiz günlerde apar topar Slovakya'ya giden ve 1 gece kalıp tekrar İstanbul'a dönen Başkan Dursun Özbek ile teknik direktör Tudor'un yaptığı görüşmenin detaylarına ulaşıldı.
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Buna göre, Sarı-Kırmızılılar'ın patronu taraftar baskısını göz önünde bulundurarak Hırvat hocaya son bir kez daha, "Sneijder'i takıma kazandırman mümkün mü?" sorusunu yöneltti. Ancak bu soruya Tudor bir kez daha olumsuz karşılık verdi.
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Takımın topbaşı yaptığı periyotta Hollandalı futbolcunun İbiza'da restoranıyla meşgul olduğunu hatırlatan Hırvat teknik adam, "Kendisinin ekstra izin periyodunda çalışmadığı da ortada. Kampın en önemli sürecini kaçırdı. Arkadaşlarının fizik-kondisyon olarak çok gerisinde olduğu da kesin. Onları yakalaması, dolayısıyla bu takımda direkt oynaması mümkün değil. Bu, sorunsuz ve çok yoğun bir tempoda çalışan arkadaşlarına da haksızlık olacaktır. Yedek kalması da onu hep huzursuz eder" ifadelerini kullandı.
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Hocasından Sneijder ile ilgili görüş alan Başkan Dursun Özbek'in de fikrinin böylece netleştiği öğrenildi. Galatasaray'ın patronunun Hollandalı'nın menajeriyle kapalı kapılar ardından her gün uzun süren temaslar kurduğu ve krizin gelecek haftaya sarkmadan biteceği belirtiliyor. (Fanatik)