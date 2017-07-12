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FUTBOL

Galatasaray İsveç'te

Galatasaray, bir süredir kamp yaptığı Slovakya'nın Bratislava şehrinden kalkan özel uçakla İsveç'in Östersund kentine geçti

12 Temmuz 2017 Çarşamba, 17:50:12 Güncelleme: 17:51:51

Başkan Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular, terminal içinde bulunan otobüslerle maç saatinin bekleneceği otele geçti. Az sayıda taraftar takımı karşılamaya gelirken Sarı-kırmızılı taraftarlar havaalanının yakınına yaklaştırılmadı.

Galatasaray bu akşam maç öncesi son antrenmanını yapacak ve maç saatini bekleyecek.

Öte yandan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Igor Tudor ve Garry Rodrigues bu akşam saatlerinde düzenlenecek basın toplantısında maç öncesi açıklamalarda bulunacak.

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