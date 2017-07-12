Fransa Bisiklet Turu'nun 11. etabını Kittel kazandı

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun 11. etabını, Quick-Step Floors takımının Alman sporcusu Marcel Kittel kazandı.

Fransa'nın Eymet ve Pau yerel idareleri arasındaki 203,5 kilometrelik parkurda düzenlenen organizasyonun 11. etabında, 4 saat 34 dakika 27 saniyelik derecesiyle Quick-Step Floors takımından Kittel birinciliğe ulaştı.

Turda 5. etap galibiyetini elde eden Kittel'in ardından LottoNL-Jumbo ekibinden Hollandalı Dylan Groenewegen ikinci, Dimension Data takımından Norveçli Edvald Boasson Hagen ise üçüncü sırayı aldı.

Kariyerinde daha önce 3 kez Fransa Bisiklet Turu'nda sarı mayonun sahibi olan Froome, toplamda 47 saat 1 dakika 55 saniyelik derecesiyle genel klasmanda liderliğini korudu.

Turun 12. etabı, Fransa'nın Pau yerel idaresi ile Peyragudes kayak merkezi arasındaki 214,5 kilometrelik parkurda yarın koşulacak.

Bu yıl 104'üncüsü organize edilen Fransa Bisiklet Turu, 23 Temmuz Pazar günü başkent Paris'te son bulacak. Tura katılan sporcular, 21 etap sonunda 3 bin 540 kilometre pedal çevirecek.

Marcel Kittel

Fransa bisiklet turu