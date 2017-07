Igor Tudor: Belhanda'dan emin değilim

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Östersunds ile zor maça çıkacaklarını belirterek, "Rakibin maç kasetlerini ve oyuncuları seyrettik. Sürprizle karşılaşmamak için hazırlıklarımızı yaptık" dedi. Tudor, Wesley Sneijder için ise, "Şu an kulüp ile oyuncu görüşme halinde. İki taraf için de en doğru karar alınacaktır" değerlendirmesini yaptı.



UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, yarın deplasmanda TSİ 20.00'de İsveç ekibi, Östersunds ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Igor Tudor, basın toplantısı düzenledi. Yarın zor bir maç olacağını belirten Tudor, "Gerçekten inandığım için bunu söylüyorum. Defansif ve ofansif olarak iyi bir takıma karşı oynayacağız. Hocalar belli ki iyi çalıştırıyor. O yüzden yarın bizi zor maç bekliyor. Erken açmamız, saha koşulları, geçen sezonun geç bitmesi ve bizim sezonu erken açmamız, milli takımlarına giden oyuncuların kampa geç takılması gibi özel durumlar içindeyiz. Bunları bahane olarak söylemiyorum" diye konuştu.



"ZEMİN NASIL OLURSA OLSUN SAHADA 11'E 11 OYNAYACAĞIZ"

Hava ve zemin şartlarının sorulması üzerine Tudor, "Soğuk bir yerden sıcak yere giderseniz dejavantaj olabilir. Ama biz sıcak bir yerden soğuk yere gittik. Bu bizim için bir dejavantaj değil, avantaj bile olabilir. Zemin nasıl olursa olsun sahada 11'e 11 oynayacağız. Ama bizim de alışmak için bir antrenmanımız var" şeklinde konuştu.



"KURADAN ÖNCE BİLGİ SAHİBİ DEĞİLDİM"

Kura çekiminden önce Östersunds hakkında bilgi sahibi olmadığını ifade eden Hırvat çalıştırıcı, "Daha sonra bilgi sahibi oldum. Maçlarını seyrettim. Zor maça çıkacağız. Organize bir takıma karşı oynayacağız. Ne olursa olsun hedefimiz buradan turu geçmek" dedi.



"OYUNCU KALİTEMİZ BU TURU GEÇMEK İÇİN YETERLİ"

"Bu sezon için sezon başı kampından bahsetmek doğru olmaz" diyen Tudor, Kısa zamanda önemli maça çıkacaklarını belirterek, " Bu nedenle istediğimiz kadar zaman geçiremedik. Çalışabileceğimiz zamanımız olmadı. İleride aramıza katılacak yeni arkadaşlarımız da olacak. Oyuncu kalitemiz bu turu geçmek için yeterli" şeklinde konuştu.



"BELHANDA'NIN DURUMU BELLİ DEĞİL"

Diosgyor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan yeni transfer Younes Belhanda'nın durumu hakkında da bilgi veren Tudor, "Son oynanan maçta iki oyuncumuz sakatlandı. Belhanda durumu son antrenmanda belli olacak. Şu an tam emin değilim" ifadelerini kullandı.



"SNEIJDER İLE KULÜP GÖRÜŞME HALİNDE"

Takıma katılmayan ve Florya'da hazırlıklarını sürdüren Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'in durumunun sorulması üzerine Tudor, "Şu an kulüp ile oyuncu görüşme halinde. İki taraf için de en doğru karar alınacaktır. Benim hoca olarak odaklandığım konu yarın oynayacağımız maç. İyi başlamak çok önemli" değerlendirmesinde bulundu.



"SÜRPRİZLE KARŞILAŞMAMAK İÇİN HAZIRLIKLARIMIZI YAPTIK"

Tudor son olarak ise, "Hedefimiz istediğimiz takımı oluşturmak. Yeni arkadaşlar da aramıza katılacaktır. Rakibin maç kasetlerini ve oyuncuları seyrettik. Sürprizle karşılaşmamak için hazırlıklarımızı yaptık" dedi.

GARRY RODRIGUES: "ÖNEMLİ OLAN BİZİM NE YAPACAĞIMIZ"

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Garry Rodrigues, Östersunds maçında önemli olan şeyin kendilerinin ne yapacağı olduğunu belirterek, "Güzel bir şekilde konsantre olup yarın galibiyetle ayrılmak istiyoruz" dedi. Hollandalı futbolcu konsantre olduklarını belirterek, "Yarın çok ciddi bir maç oynayacağız. Yapmamız gereken buradan galibiyetle dönmek" dedi.



UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, yarın deplasmanda TSİ 20.00'de İsveç ekibi, Östersunds ile mücadele edecek. Karşılaşma öncesinden basın toplantısında açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Garry Rodrigues, "iyi bir hazırlık kampı geçirdik. Yarınki maçın gelmesi ve turnuvanın başlaması bizim için olumlu. Rakibimiz iyi bir durumda olabilir ama önemli olan bizim ne yapacağımız. Tamamen maça konsantre olmuş durumdayız. Yarın çok ciddi bir maç oynayacağız. Yapmamız gereken buradan galibiyetle dönmek. Suni çime alışkın değiliz. Güzel bir şekilde konsantre olup yarın galibiyetle ayrılmak istiyoruz" diye konuştu.