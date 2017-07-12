Triglav: 1 - Başakşehir: 4 | MAÇ SONUCU

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk maçta Slovenya 1. Ligi ekiplerinden Triglav'ı 4-1 mağlup etti.



Kranj Stadı'nda oynanan mücadelede Başakşehir'e glaibiyeti getiren golleri 20. dakikada Cheikhou Dieng, 51. dakikada Eljero Elia, 75. dakikada Edin Visca ve 83'te Sokol Cikalleshi kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 7. dakikada Bukara'dan geldi.



VISCA SAKATLANDI

Bu arada devre arası oyundan alınan Sokol Cikalleshi, 75. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Edin Visca'nın yerine yeniden oyuna dahil oldu.





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