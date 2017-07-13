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Fenerbahçe Sporting Lizbon maç sonucu

Fenerbahçe: 1 - Sporting Lizbon: 2 | MAÇ SONUCU

12 Temmuz 2017 Çarşamba, 23:35:31

  • 1 Fenerbahçe: 1 - Sporting Lizbon: 2 | MAÇ SONUCU
    1 | 10

    Fenerbahçe ile Sporting Lizbon, İsviçre'de hazırlık maçında karşılaştı.

  • 2 Fenerbahçe: 1 - Sporting Lizbon: 2 | MAÇ SONUCU
    2 | 10

    Fenerbahçe maça Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Roman Neustadter, Martin Skrtel, Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Josef de Souza, Alper Potuk, Nabil Dirar, Mathieu Valbuena, Robin van Persie 11'iyle başladı.

  • 3 Fenerbahçe: 1 - Sporting Lizbon: 2 | MAÇ SONUCU
    3 | 10

    Maçta ilk gol Sporting Lizbon'dan geldi.

  • 4 Fenerbahçe: 1 - Sporting Lizbon: 2 | MAÇ SONUCU
    4 | 10

    Portekiz ekibinin 32. dakikada ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta Volkan Demirel boşa çıkınca Bas Dost topu önünde buldu. Hollandalı futbolcu topu ağlara gönderdi.

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  • 5 Fenerbahçe: 1 - Sporting Lizbon: 2 | MAÇ SONUCU
    5 | 10

    Fenerbahçe 40. dakikada beraberliği yakaladı.

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2000
YORUMLAR 4
  • Misafir
    Misafir
    Biz adami gorunce istedik ama almadilar almasinlar gerek yok 2 3 olmayi hakediyoruz kombinemi yirtip attim artik yeter
  • Misafir
    Misafir
    onu bırakında , biri şu Volkan'ı durdursun Allah aşkına , her maç hata bıktık artık !
  • Misafir
    Misafir
    Seydou Doumbia dan kafa golü yemek pehhhh
  • Misafir
    Misafir
    geldi kocaman
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