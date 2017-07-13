Fenerbahçe Sporting Lizbon maç sonucu

12 Temmuz 2017 Çarşamba, 23:35:31 | Güncelleme: 13 Temmuz 2017 Perşembe, 00:13:08
1
1|10
Fenerbahçe ile Sporting Lizbon, İsviçre'de hazırlık maçında karşılaştı.
2
2|10
Fenerbahçe maça Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Roman Neustadter, Martin Skrtel, Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Josef de Souza, Alper Potuk, Nabil Dirar, Mathieu Valbuena, Robin van Persie 11'iyle başladı.
3
3|10
Maçta ilk gol Sporting Lizbon'dan geldi.
4
4|10
Portekiz ekibinin 32. dakikada ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta Volkan Demirel boşa çıkınca Bas Dost topu önünde buldu. Hollandalı futbolcu topu ağlara gönderdi.
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5
5|10
Fenerbahçe 40. dakikada beraberliği yakaladı.
6
6|10
Sağ kanattan gelişen atakta Şener Özbayraklı ortayı yaptı, topla buluşan Nabil Dirar skoru 1-1 yaptı.
7
7|10
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
8
8|10
Sporting Lizbon maçın 75. dakikasında yeniden öne geçti.
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9
9|10
Portekiz ekibinin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Fenerbahçeli futbolcular topu uzaklaştıramayınca, 46. dakikada oyuna giren Seydou Doumbia topu kafayla ağlara gönderdi.
10
10|10
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca, Sporting Lizbon sahadan 2-1 galip ayrıldı.