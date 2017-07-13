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Anthony Modeste Tianjin Quanjian
FUTBOL

Anthony Modeste, Tianjin Quanjian'a transfer oldu

Çin kulübü Tianjin Quanjian, Almanya'nın Köln takımından Fransız golcü Modeste'i renklerine bağladı

13 Temmuz 2017 Perşembe, 00:45:02 Güncelleme: 00:46:46

Çin Süper Lig ekibi Tianjin Quanjian, Almanya'nın Köln takımından Fransız golcü Anthony Modeste'i kadrosuna kattı.

Köln Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Modeste'in transferi konusunda Çin ekibiyle anlaşma sağlandığı bildirildi. Açıklamada transferin detaylarıyla ilgili bilgi verilmedi.

Alman basınında yer alan haberlerde, Modeste'in 6 milyon avro karşılığında satın alma opsiyonuyla iki yıllığına kiralandığı iddia edildi. Haberlerde, Çin kulübünün satın alma opsiyonunu kullanarak tecrübeli futbolcuyu 29 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edebileceği öne sürüldü.

İngiltere'de Blackburn Rovers, Fransa'da Bastia, Angers, Nice, Bordeaux, Almanya'da Hoffenheim ve son olarak Köln'de görev yapan Modeste, geçen sezon takımıyla çıktığı 37 maçta 27 gol attı.


  • Anthony Modeste
  • Tianjin Quanjian
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