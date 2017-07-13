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Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turu ilk maçları oynandı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 12 karşılaşma oynandı

13 Temmuz 2017 Perşembe, 00:49:26 Güncelleme: 00:51:05

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda 2. ön eleme turu, 12 maçla devam etti.

İkinci ön eleme turu ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Spartaks Jürmala (Letonya) - Astana (Kazakistan): 0-1
Zrinjski (Bosna Hersek) - Maribor (Slovenya): 1-2
Malmö (İsveç) - Vardar (Makedonya): 1-1
Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Honved (Macaristan): 2-1
Sheriff (Moldova) - Kukesi (Arnavutluk): 1-0
APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dudelange (Lüksemburg): 1-0
BATE (Belarus) - Alashkert (Ermenistan): 1-1
Mariehamn (Finlandiya) - Legia (Polonya): 0-3
Zalgiris (Litvanya) - Ludogorets (Bulgaristan): 2-1
Zilina (Slovakya) - Kopenhag (Danimarka): 1-3
Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti) - Rosenborg (Norveç): 1-1
Hafnarfjördur (İzlanda) - Vikingur (Faroe Adaları): 1-1

İkinci ön eleme turu ilk karşılaşmaları, 14 Temmuz'da Kuzey İrlanda'nın Linfield ile İskoçya'nın Celtic takımları arasında yapılacak maçla sona erecek. Bu karşılaşmaların rövanşları, 18-19 Temmuz'da oynanacak.

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