Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turu ilk maçları oynandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda 2. ön eleme turu, 12 maçla devam etti.
İkinci ön eleme turu ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Spartaks Jürmala (Letonya) - Astana (Kazakistan): 0-1
Zrinjski (Bosna Hersek) - Maribor (Slovenya): 1-2
Malmö (İsveç) - Vardar (Makedonya): 1-1
Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Honved (Macaristan): 2-1
Sheriff (Moldova) - Kukesi (Arnavutluk): 1-0
APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dudelange (Lüksemburg): 1-0
BATE (Belarus) - Alashkert (Ermenistan): 1-1
Mariehamn (Finlandiya) - Legia (Polonya): 0-3
Zalgiris (Litvanya) - Ludogorets (Bulgaristan): 2-1
Zilina (Slovakya) - Kopenhag (Danimarka): 1-3
Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti) - Rosenborg (Norveç): 1-1
Hafnarfjördur (İzlanda) - Vikingur (Faroe Adaları): 1-1
İkinci ön eleme turu ilk karşılaşmaları, 14 Temmuz'da Kuzey İrlanda'nın Linfield ile İskoçya'nın Celtic takımları arasında yapılacak maçla sona erecek. Bu karşılaşmaların rövanşları, 18-19 Temmuz'da oynanacak.