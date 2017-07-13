Beşiktaş transfer haberleri - Beşiktaş'ın önceliği Aboubakar

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Bonservisinde hem Porto’nun hem de Lorient’in hakkı olması nedeniyle Kamerunlu golcünün transferinde sorun yaşayan Siyah-Beyazlılar’da başkan Fikret Orman ile yöneticiler Umut Güner ve Şafak Mahmut Yazıcıoğlu önce Lorient sonra da Porto kulüpleri ile masaya oturacak.