Beşiktaş transfer haberleri - Beşiktaş'ın önceliği Aboubakar

Marcelo Guedes’i 7 milyon Euro’ya Lyon’a satarak mali açıdan eli rahatlayan Beşiktaş, ilk olarak forvet sorunu çözmek istiyor.
Siyah- Beyazlılar’ın öncelikli hedefi ise Vincet Aboubakar...
Bonservisinde hem Porto’nun hem de Lorient’in hakkı olması nedeniyle Kamerunlu golcünün transferinde sorun yaşayan Siyah-Beyazlılar’da başkan Fikret Orman ile yöneticiler Umut Güner ve Şafak Mahmut Yazıcıoğlu önce Lorient sonra da Porto kulüpleri ile masaya oturacak.
Daha önce yapılan 4.5 Euro’luk teklifi, yetersiz bulunduğu için artıracak olan Orman ve kurmaylarının transferi mutlu sonla bitirmek istedikleri öğrenildi.
Kartal’ın kurmayları, Abou’dan sonuç alamazsa Fiorentina’dan Babacar ile Tigres’te forma giyen Gignac’ı bitirmeye çalışacaklar.