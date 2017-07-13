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FUTBOL

Beşiktaş transfer haberleri - Beşiktaş'ın önceliği Aboubakar

Beşiktaş'ın önceliği Aboubakar

13 Temmuz 2017 Perşembe, 01:13:22

  • 1 Beşiktaş'ın önceliği Aboubakar
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    Marcelo Guedes’i 7 milyon Euro’ya Lyon’a satarak mali açıdan eli rahatlayan Beşiktaş, ilk olarak forvet sorunu çözmek istiyor.

  • 2 Beşiktaş'ın önceliği Aboubakar
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    Siyah- Beyazlılar’ın öncelikli hedefi ise Vincet Aboubakar...

  • 3 Beşiktaş'ın önceliği Aboubakar
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    Bonservisinde hem Porto’nun hem de Lorient’in hakkı olması nedeniyle Kamerunlu golcünün transferinde sorun yaşayan Siyah-Beyazlılar’da başkan Fikret Orman ile yöneticiler Umut Güner ve Şafak Mahmut Yazıcıoğlu önce Lorient sonra da Porto kulüpleri ile masaya oturacak.

  • 4 Beşiktaş'ın önceliği Aboubakar
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    Daha önce yapılan 4.5 Euro’luk teklifi, yetersiz bulunduğu için artıracak olan Orman ve kurmaylarının transferi mutlu sonla bitirmek istedikleri öğrenildi.

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  • 5 Beşiktaş'ın önceliği Aboubakar
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    Kartal’ın kurmayları, Abou’dan sonuç alamazsa Fiorentina’dan Babacar ile Tigres’te forma giyen Gignac’ı bitirmeye çalışacaklar.

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