Atilla Türker yazdı: Asamoah Gyan Bursaspor'a 30 milyon, Kayserispor'a 9 milyon!

1 ay önce... Bursaspor, dünyaca ünlü golcü Ganalı Asamoah Gyan’ın transferi için menajer Özkan Doğan’a yetki belgesi verdi. Gyan için yapılan teklif şudur: yıllık 1 milyon 600 bin Euro’dan... 3 yıllık... Toplam 4 milyon 800 bin Euro. Tabii çıplak ücret bu... Garanti para... Kemiksiz!

Ayrıca... En az yüzde 10 oranında menajerlik ücreti... 1,5 milyon Euro imza parası... Başka... Futbolcunun performansı, bonus, maç başı parası falan derken... Ne eder? 7,5 milyon Euro! Minumum 7,5 milyon Euro.



‘Paranın açamayacağı kapı yoktur’ derler ama bu transferde böyle olmadı. Kulübünü çok seven bir Bursasporlu... Özkan Doğan’a verilen yetki belgesini ele geçirince... Sanal ortam aracılığıyla kamuoyuna duyurdu. duyururken de... Şu vurguyu yaptı:



- “Her zamanki gibi yine menajerlerin oyununa geliyoruz. Aman dikkat!”



Ortalık karıştı. Bursa medyası bir kez daha tüm duyarlılığı ile mevzuya direkt daldı. Tartışmalar arttı. Bursaspor yönetimine saldırılar başladı. İşte tam bu sırada... “Gyan’ın gerçek menajeri biziz” diye bazı isimler devreye girdi. Dediler ki: “Bu futbolcunun transfer yetkisi bizde. Özkan Doğan aracılığıyla sözleşme imzalandığı taktirde hukuki anlamda çok büyük sıkıntı yaşanır. Cezai müeyyide uygulanır.”



Bursa Başkanı Ali Ay bu gelişmeleri önce sakin bir şekilde izledi. Sonra sinirlendi. Tepki koydu. En sonunda da “Midem bulandı bu işten” dedi. Vazgeçti. O güne kadar Bursaspor’da bıçaksız bir şekilde onlarca büyük operasyon yapan bazı menajerlerin hayalleri de bu şekilde suya düşmüş oldu.

GYAN İÇİN 20 MENAJER

Ardından... Çeşitli menajer arkadaşlar... Çeşitli takımlara... Gyan’ı önerdiler. Kimi 2 milyon Euro’dan başladı, 1 milyon 500 bin Euro’ya kadar indi. Gyan için 20 menajer devreye girdi. Bu 20 menajer, Süper Lig’de mücadele veren 6 takımla temasa geçti.

Bu sırada... Kayseri camiasına çok yakın olan bir isim.... Kayserispor Başkanı Erol Bedir’le görüştü. Dedi ki Bedir’e, “Sizi, Gyan’la konuşturabilirim.”

Sonra! Telefonlar açıldı. WhatsApp’a basıldı. İşte karşınızda dünyaca ünlü futbolcu Asamoah Gyan!

İŞTE YETKİ BELGESİ:

ARADA UÇURUM VAR

ArdınaAn çeşitli yazışma ve görüşmelerle pazarlığa başlandı. Sonuç mu? Süper... Şöyle ki... Kayserispor tarafından Gyan’a verilecek yıllık ücret... Sıkı durun... 500 bin Euro... Bonuslarla birlikte oluşacak yıllık ortalama miktarı da merak ediyorsanız eğer... 700 bin Euro.



Bir tarafta Bursaspor’un önerdiği yıllık 1 milyon 600 bin Euro... Diğer tarafta Kayserispor’un sözleşme altına aldığı yıllık 500 bin Euro.



Bir tarafta Bursaspor’un 3 yıl üzerinden toplamda gözden çıkardığı 7.5 milyon Euro... Ki, günümüz kuru üzerinden 30 milyon liradan fazla ediyor. Diğer tarafta Kayserispor’un sözleşme altına aldığı 3 yıllık 2 milyon 100 bin Euro... Bu da günümüz kuru üzerinden 8.5 milyon lira ediyor. Haydi, 9 milyon olsun!



Arada en az 3 uçurum var! Belirteyim. Tüm belgeler elimde bulunuyor.

‘DOMATESİ TARLADAN ALDIK’

Gyan’la yapılan sözleşme sonrası Bedir’in yaptığı açıklamayı hatırlatayım.



- “Bizim paramız kıymetli... Biz domatesi marketten değil, direkt tarladan aldık.” İlginç bir detay da vereyim. Gyan’la İstanbul’da imza atıldıktan 5 dakika sonra... Başkan Erol Bedir’in telefonu çaldı. Arayan bir menajer... Cambaz bir menajer... Ne dedi, biliyor musunuz? “Sayın başkan, bize yetki ver, Gyan’ı yarın İstanbul’a getireyim.” Bedir güldü. Kahvesini keyifle yudumladı.

KULÜPLERİN İÇİ BÖYLE BOŞALTILIYOR

Bizim menajerlerin çok önemli bölümü... Azteks sarması yöntemiyle... Kulüplerin içini boşaltıyorlar.



Nedir mi Azteks sarması? Araya almak! 3-4 menajer bir araya geliyor. Taktik belirleniyor. Kulübün içine nüfuz ediliyor. Cambazlığın yöntemi belirleniyor. Bazı zayıf yöneticilerle temasa geçiliyor. Karşılıklı iltifat ve hoş sözlerin ardından... Paralar doğrudan cebe indiriliyor. Sonra da pay ediliyor.

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1 milyon Euro bile etmeyecek pek çok futbolcu... Bu şekilde... Özellikle bazı büyük kulüplerimize... 4-5 milyon Euro’ya iteleniyor. Zaten bu yüzden pek çok kulübümüz batma noktasına geldi. Bazıları battı bile! Şimdi, sorarsanız eğer, “Hangi kulüpler bunlar” diye... Yazacağım.Menajerleri de merak ediyorsanız... Çok yazdım. yazmaya devam edeceğim.