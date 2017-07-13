Bursaspor Bacary Sagna'yı transfer etmek istiyor (Bacary Sagna kimdir?)

Geçen sezon ligde kalmayı son haftada garantileyen ve bu sezon bunu yaşamak istemeyen Bursaspor transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre transferde gaza basan Bursa, teknik direktör Paul Le Guen’in talebiyle ünlü sağ bek Bacary Sagna’yı gündemine aldı. Manchester City ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki Fransız yıldızın menajeri aracılığıyla temasların başladığı kaydedildi.

Birçok talibi bulunan milli futbolcunun yıllık 3 milyon Euro’luk isteğinin düşürülmeye çalışıldığı öğrenildi.

BACARY SAGNA KİMDİR?

ADI: Bacary Sagna

DOĞUM TARİHİ: 14 Şubat 1983 (34 yaşında)

DOĞDUĞU İL: Sens - Fransa

BOYU: 1,76 m

UYRUĞU: Fransa

POZİSYON: Defans - Sağ bek

AYAK: Sağ ayak

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ: 4 milyon Euro

SON SEZON PERFORMANSI: 25 maç 2 asist 4 sarı kart

OYNADIĞI TAKIMLAR: FC Sens, AJ Auxerre, Arsenal, Manchester City



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Sagna kimdir?

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