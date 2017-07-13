Bursaspor Bacary Sagna'yı transfer etmek istiyor (Bacary Sagna kimdir?)

Geçen sezon ligde kalmayı son haftada garantileyen ve bu sezon bunu yaşamak istemeyen Bursaspor transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Gazete Habertürk'te yer alan habere göre transferde gaza basan Bursa, teknik direktör Paul Le Guen’in talebiyle ünlü sağ bek Bacary Sagna’yı gündemine aldı. Manchester City ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki Fransız yıldızın menajeri aracılığıyla temasların başladığı kaydedildi.
Birçok talibi bulunan milli futbolcunun yıllık 3 milyon Euro’luk isteğinin düşürülmeye çalışıldığı öğrenildi.
BACARY SAGNA KİMDİR?
ADI: Bacary Sagna
DOĞUM TARİHİ: 14 Şubat 1983 (34 yaşında)
DOĞDUĞU İL: Sens - Fransa
BOYU: 1,76 m
UYRUĞU: Fransa
POZİSYON: Defans - Sağ bek
AYAK: Sağ ayak
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ: 4 milyon Euro
SON SEZON PERFORMANSI: 25 maç 2 asist 4 sarı kart
OYNADIĞI TAKIMLAR: FC Sens, AJ Auxerre, Arsenal, Manchester City
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Misafir 58 saniye önceDünyada bulunması en kolay mevki sağ bektir, bunun için bile 34 yaşındaki adama 3 milyon euro veriliyor yazık halimize00