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FUTBOL

Galatasaray transfer haberleri (13 Temmuz 2017)

13 Temmuz 2017 Perşembe, 10:05:50

  • 1 Galatasaray transfer haberleri (13 Temmuz 2017)
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    Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe ile yollarını ayıran Volkan Şen, Galatasaray forması giyebileceği mesajını verdi... İşte o haber: 

  • 2 Galatasaray transfer haberleri (13 Temmuz 2017)
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    "Yer: Atatürk Havalimanı Dış Terminali CİP Salonu. Saat: 06.20.. Galatasaray’ın Östersunds maçını izlemek üzere Stockholm seyahati için bekliyorum.

  • 3 Galatasaray transfer haberleri (13 Temmuz 2017)
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    Birden Volkan Şen’i yan masada gördüm. İki de arkadaşı yanındaydı. “Hayırdır yurt dışına mı transfer oluyorsun?” sorumuza, “Eşim Yunanistan’da. Onun yanına gidiyorum” yanıtını verdi.

  • 4 Galatasaray transfer haberleri (13 Temmuz 2017)
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    Transfer için beklemede olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, bireysel çalışmalar yaptığını söyledi. Volkan Şen’i çok hırslı ve iddialı gördüm. Yeni sezon için bireysel olarak hazırlandığını belirten 30 yaşındaki futbolcu, “Yurt içinden ve dışından teklifler alıyorum. Volkan Şen’in kim olduğunu tekrar herkese göstermek istiyorum” diye konuştu.

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  • 5 Galatasaray transfer haberleri (13 Temmuz 2017)
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    “Volkan Galatasaray’dan teklif gelse ne düşünürsün? Bu konu bazı çevreler tarafından dillendiriliyor da..” dememiz üzerine bombayı patlattı...

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YORUMLAR 3
  • Misafir
    Misafir
    bence kadro genişliğinde işimize çok yarar
  • Misafir
    Misafir
    Ya tudor sen kimsin Ya! sen 2 maç kaybet bak biz tribünden sana neler söylicez....
  • Misafir
    Misafir
    sakın Volkan i almayin bir Sabri de olur basimiza
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