Galatasaray transfer haberleri (13 Temmuz 2017)

13 Temmuz 2017 Perşembe, 10:05:50 | Güncelleme: 10:22:58
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Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe ile yollarını ayıran Volkan Şen, Galatasaray forması giyebileceği mesajını verdi... İşte o haber:
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"Yer: Atatürk Havalimanı Dış Terminali CİP Salonu. Saat: 06.20.. Galatasaray’ın Östersunds maçını izlemek üzere Stockholm seyahati için bekliyorum.
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Birden Volkan Şen’i yan masada gördüm. İki de arkadaşı yanındaydı. “Hayırdır yurt dışına mı transfer oluyorsun?” sorumuza, “Eşim Yunanistan’da. Onun yanına gidiyorum” yanıtını verdi.
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Transfer için beklemede olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, bireysel çalışmalar yaptığını söyledi. Volkan Şen’i çok hırslı ve iddialı gördüm. Yeni sezon için bireysel olarak hazırlandığını belirten 30 yaşındaki futbolcu, “Yurt içinden ve dışından teklifler alıyorum. Volkan Şen’in kim olduğunu tekrar herkese göstermek istiyorum” diye konuştu.
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“Volkan Galatasaray’dan teklif gelse ne düşünürsün? Bu konu bazı çevreler tarafından dillendiriliyor da..” dememiz üzerine bombayı patlattı...
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Volkan meğer dünden razıymış Galatasaray’a gelmeye... Yanıtı “İnşallah ilgileri vardır. Seve seve gelirim” oldu.
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Volkan Şen, 2 sene önce Bursaspor formasıyla Galatasaray’a karşı oynadığı maçı ise unutamadığını belirtip, “Çok iyi oynamıştım ama kırmızı kart gördüm ve maç benim yüzümden 2-2 bitti” diyerek sözlerini tamamladı."
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Florya'da çalışmalara başlamasını, "Harika haber" diye açıklayan Wesley Sneijder konusunda menajeri Guido Albers'ten sürpriz çıkış geldi.
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Yıldız oyuncunun sözleşmesini 1+1 yıl daha uzatabileceklerini ifade eden Hollandalı menajer, "3.2 milyon euro'luk garanti parasını almaya devam etsin. 1.3 milyon euro imza parası ortadan kalkacağı için siz de ağır yükten kurtulmuş olun" mesajı verdi.
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Sneijder konusunda henüz kesin bir karar vermeyen yönetimin, bu teklifi beklemeye aldığı ifade edildi.
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Wesley Sneijder'in G.Saray'da kalıp kalmayacağının netleşmediği ortamda Igor Tudor'un yüzünü güldürecek bir iddia geldi. ESPN, 33 yaşındaki oyuncunun, 2 sezon için Los Angeles Galaxy ile anlaştığını duyurdu.
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Ayrıca, Galatasaray'ın göndermek istediği Sneijder'in, MLS'ye gelmesi için ligin tanıtım komitesinin Los Angeles'a özel olarak maddi yardımda bulunacağı belirtildi. (Fotomaç)
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GÜNDEM ORTA SAHA
Cim Bom, kısa bir ara verilen transfere kaldığı yerden devam edecek. Öncelik biten ve sadece imzası eksik kalan yıldızlarda... Bu paralelde hücum oyuncusu Feghouli ile sağ bek Mariano’nun en kısa zamanda İstanbul’a çağrılacağı ve Sarı-Kırmızılı forma giydirileceği belirtildi.
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5 günde bitecek İstanbul’da bu isimlerin imza törenleri gerçekleştirilirken, futbol direktörü Cenk Ergün de yurt dışı seferine çıkacak ve transferdeki final temaslarını kuracak.
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Teknik direktör Igor Tudor’un ismen istediği 3 ön liberodan 2’sini bitirmek için Juventus (Lemina), Stoke City (Imbula) ve Roma (Vainqueur) ile görüşecek olan Ergün’ün 5 gün içinde bu operasyonu da tamamlaması bekleniyor.
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YENİ HEDEF KHAZRI
Yoğun bir transfer dönemi geçiren Galatasaray ilgilendiği futbolcularla görüşmelerini devam ettirirken sağ kanat için yeni bir iddia ortaya atıldı. Transfer komitesinin Sunderland forması giyen Wahbi Khazri ile temasa geçtiği bildirildi. Aslında bir süredir Galatasaray'ın Sofiane Feghouli'nin kadrosuna katması bekleniyordu.
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Ancak West Ham'ın 5 milyon euro'luk bonservis talebi, üzerine bir de oyuncuya ödemesi gereken 3 milyon euro'luk imza parasını Galatasaray'a havale etmek istemesi görüşmelerin donmasına yol açtı.
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Yönetimin bu gelişme üzerine teknik direktör Igor Tudor'un listesinde yer alan Wahbi Khazri'yi gündemlerine aldığı ve West Ham'dan Sunderland Kulübü'ne geçtikleri ifade edildi. Galatasaray'ın ilk etapta 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için 4 milyon Euro önerdiği ve görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.
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SEMİH KAYA PRAG'A GİTTİ
Galatasaray altyapısından yetişen Semih Kaya,THY'nin tarifeli seferiyle saat 0600'da menajeri ile birlikte Çek Cumhuriyeti'nin Prag şehrine gitti. Sparta Prag'la anlaşan sarı-kırmızılı futbolcunun, edinilen bilgiye göre yıllık 1.4 milyon euro alacağı öğrenildi.
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SİNAN GÜMÜŞ'E YAPILAN TEKLİF
Galatasaray'da sadece gelecek değil, gitmesi gündemde futbolcular açısından da hareketlilik söz konusu... Teklif alan isimlerden biri de Sinan Gümüş. Genç oyuncuyu uzun zamandır ısrarla isteyen Benfica'nın yöneticilerinin önümüzdeki hafta başında İstanbul'a gelip yüzyüze bir görüşme gerçekleştireceği vurgulandı.
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Portekiz temsilcisinin bu transfer için gözden çıkardığı rakam ise 3.5 milyon Euro, yani yaklaşık 15 milyon TL... Sarı-Kırmızılı ekibin altyapısından yetişen Sinan Gümüş, Galatasaray'da yıllık 600 bin Euro (2.4 milyon TL) garanti para kazanıyor.
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Benfica'ya gitmesi halinde hem takımına önemli bir bonservis bedeli getirmiş olacak hem de kendisi yeni ekibinde neredeyse 2 kat daha fazla maaş alacak. (Sporx)
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CAMPBELL İDDİASI
İngiliz Metro gazetesi Arsenal'da forma numarası verilmeyen Joel Campbell için Galatasaray'ın devrede olduğunu yazdı... ama 2.6 milyon sterlin teklif edilen oyuncu için Temmuz'un başından bu güne kadar herhangi ikinci bir hamle yapılmadığını iddia etti. Campbell'ın durumunun netleşmesinden sonra Galatasaray'ın yeni bir hamle yapabileceği bildirildi.
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SNEIJDER'IN GİDİŞ TARİHİ
Yeni sezon öncesi Galatasaray'da en çok merak edilen konuların başında Wesley Sneijder'in durumu geliyor... Galatasaray yönetimi geçtiğimiz hafta Hollandalı yıldızla yaptığı görüşmede yolların ayrılması konusunda adımlar atmıştı. Sneijder'in sosyal medyadan yaptığı açıklama ise "Takımda kalıyor" şeklinde yorumlanmıştı.
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Yönetim içinden alınan kesin bilgilere göre artık Hollandalı yıldızın takımda kalması mümkün değil. Geçen sezon Riekerink'in gidişinin ardından yaşanan olaylar nedeniyle Sneijder'in biletini kesen yönetim, şu anda Östersunds maçlarını düşünerek topa basmış durumda.
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Özellikle 20 Temmuz'da oynanacak rövanşta yaşanabilecek olası bir taraftar tepkisinden çekinen Başkan Dursun Özbek, bu maçtan 1 gün sonra Wesley Sneijder ve menajeri Guido Albers'le son kez görüşecek.
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Bu zirvede kulübün kararı kesin olarak bildirilecek ve sözleşmenin fesih şartları masaya yatırılacak. Alınan bilgilere göre Sneijder'in bonservisi bedelsiz olarak verilecek. Fakat yıldız futbolcuya yeni sezon için de herhangi bir ödeme yapılmayacak. (Takvim)