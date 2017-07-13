Galatasaray transfer haberleri (13 Temmuz 2017)

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Transfer için beklemede olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, bireysel çalışmalar yaptığını söyledi. Volkan Şen’i çok hırslı ve iddialı gördüm. Yeni sezon için bireysel olarak hazırlandığını belirten 30 yaşındaki futbolcu, “Yurt içinden ve dışından teklifler alıyorum. Volkan Şen’in kim olduğunu tekrar herkese göstermek istiyorum” diye konuştu.