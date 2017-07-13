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Fabian Castillo
FUTBOL

Trabzonsporlu Fabian Castillo'yu Villarreal istiyor

Villarreal Fabian Castillo'ya talip oldu

Trabzonspor'un Kolombiyalı hücumcusu Fabian Castillo adım adım La Liga'ya... Villarreal, 25 yaşındaki oyuncu için 4 milyon Euro'yu gözden çıkardı

13 Temmuz 2017 Perşembe, 10:43:48 Güncelleme: 10:47:28

Yeni sezona "50. yılda şampiyonluk" parolasıyla hazırlanan Trabzonspor'un Kolombiyalı oyuncusu Fabian Castillo'ya İspanya'dan talip çıktı. Daha önce Bursaspor'dan Cedric Bakambu, bu yaz da Enes Ünal'ı transfer eden Villarreal, gündemine bu kez Fabian Castillo'yu aldı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Ersun Yanal’ın kalmasını istediği Kolombiyalı yıldız hakkında son kararı başkan Muharrem Usta’nın vereceği bildirildi.

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