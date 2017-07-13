Trabzonsporlu Fabian Castillo'yu Villarreal istiyor

Yeni sezona "50. yılda şampiyonluk" parolasıyla hazırlanan Trabzonspor'un Kolombiyalı oyuncusu Fabian Castillo'ya İspanya'dan talip çıktı. Daha önce Bursaspor'dan Cedric Bakambu, bu yaz da Enes Ünal'ı transfer eden Villarreal, gündemine bu kez Fabian Castillo'yu aldı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Ersun Yanal’ın kalmasını istediği Kolombiyalı yıldız hakkında son kararı başkan Muharrem Usta’nın vereceği bildirildi.

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