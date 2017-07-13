Ekpe Udoh, NBA ekiplerinden Utah Jazz ile anlaştı! Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe Doğuş'un Bogdan Bogdanovic'in Sacramento Kings ile anlaştığını resmen duyurmasının ardından bir isim daha Fenerbahçe'den NBA'e gitti. beIN Sport'un son dakika geçtiği habere göre; Ekpe Udoh'un Utah Jazz ile iki yıllık anlaşma sağladı. Udoh'un iki yıl için 6,5 milyon Dolar alacağı da iddialar arasında.

Bilindiği üzere Ekpe Udoh, 2010 Draft'ında NBA'e adım atmıştı. Golden State Warriors tarafından seçilen Udoh, 2011'deki NBA lokavtı nedeniyle İsrail ekiplerinden Bnei Herzliya ile sözleşme imzalayarak Avrupa basketboluna adım atmıştı.

Lokavtın sona ermesiyle birlikte NBA'e dönen başarılı basketbolcu, 2012'de Milwaukee Bucks'a takas edilmişti. 2014'te Los Angeles Clippers ile sözleşme imzalayan Udoh, 2015'te Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

30 yaşındaki başarılı pivot, geçen sezon kazanılan THY EuroLeague şampiyonluğunda büyük rol oynamıştı. Tecrübeli uzun, Final Four'un da en değerli oyuncusu seçilmişti. Udoh, EuroLeague'de 12,1 sayı, 7,8 ribaunt, 2,2 asist ve 2,2 blok ortalaması yakalamıştı.

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