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FUTBOL

Ekpe Udoh, NBA ekiplerinden Utah Jazz ile anlaştı! Fenerbahçe transfer haberleri

Ekpe Udoh NBA ekiplerinden Utah Jazz ile anlaştı

Son olarak Fenerbahçe Doğuş'ta forma giyen Ekpe Udoh NBA ekiplerinden Utah Jazz ile iki yıllık anlaşma sağladı

13 Temmuz 2017 Perşembe, 11:41:22 Güncelleme: 12:46:39

Fenerbahçe Doğuş'un Bogdan Bogdanovic'in Sacramento Kings ile anlaştığını resmen duyurmasının ardından bir isim daha Fenerbahçe'den NBA'e gitti. beIN Sport'un son dakika geçtiği habere göre; Ekpe Udoh'un Utah Jazz ile iki yıllık anlaşma sağladı. Udoh'un iki yıl için 6,5 milyon Dolar alacağı da iddialar arasında.

Bilindiği üzere Ekpe Udoh, 2010 Draft'ında NBA'e adım atmıştı. Golden State Warriors tarafından seçilen Udoh, 2011'deki NBA lokavtı nedeniyle İsrail ekiplerinden Bnei Herzliya ile sözleşme imzalayarak Avrupa basketboluna adım atmıştı.

Lokavtın sona ermesiyle birlikte NBA'e dönen başarılı basketbolcu, 2012'de Milwaukee Bucks'a takas edilmişti. 2014'te Los Angeles Clippers ile sözleşme imzalayan Udoh, 2015'te Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

30 yaşındaki başarılı pivot, geçen sezon kazanılan THY EuroLeague şampiyonluğunda büyük rol oynamıştı. Tecrübeli uzun, Final Four'un da en değerli oyuncusu seçilmişti.  Udoh, EuroLeague'de 12,1 sayı, 7,8 ribaunt, 2,2 asist ve 2,2 blok ortalaması yakalamıştı.

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YORUMLAR 13
  • Misafir 14 dakika önce
    Ulan ekpe yapılır mı bu bogdanovic'i biliyordukta sen yapılır mu bu
  • Misafir 21 dakika önce
    fb bitmiştir.
  • Misafir 22 dakika önce
    ülkerspor seneye eurolig gruplarından çıkamaz
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