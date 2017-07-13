Fenerbahçe transfer haberleri (13 Temmuz 2017)

13 Temmuz 2017 Perşembe, 12:00:29 | Güncelleme: 12:24:17
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BONY İÇİN GERİ SAYIM
Fenerbahçe'de İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’de bonservisi olan ve geçen sezonu Stoke City’de kiralık olarak geçiren Wilfried Bony’nin transferinde büyük bir aşama kaydedildiği öğrenildi. City’de teknik direktör Pep Guardiola’nın yeni sezonda da düşünmediği Bony için Fener’in, kulübüyle kiralık anlaşmasına vardığı, oyuncuyla da el sıkıştığı belirtildi.
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28 yaşındaki forvet için senelik 3.5 milyon Euro (14 milyon TL) veren Kanarya’nın, City’ye de 1 sezonluk kiralama parası olarak 1.5 milyon Euro (6 milyon TL) önerdiği bildirildi. Tarafların, son pürüzleri halletmek için görüşmelerini sürdürdüğü ve en kısa zamanda ortak noktanın bulunacağı ifade edildi.
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Fildişi Sahilli oyuncu, geçen sezon sakatlığı sebebiyle Stoke’da sadece 11 maça çıkmış ve 2 gol atmıştı. Ancak tecrübeli forvet, hem güçlü fiziği hem de bitirici vuruşlarıyla tam da Kocaman’ın istediği tarzda bir oyuncu konumunda yer alıyor. (Fanatik)
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GENÇ OYUNCUYU DÜNYA DEVİ İZLİYOR
Fenerbahçe'nin genç yeteneği Oğuz Kağan Güçtekin, AZ Alkmaar'dan sonra bir dünya devinin daha radarına girdi.
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Oğuz Kağan, gündeme ilk olarak Emre Mor’un menajeri Muzzi Özcan ile geldi. Herkes Özcan’ın geçtiğimiz haftalarda Emre Mor için kulübe geldiğini düşünürken, onun Oğuz Kağan Güçtekin için kulüple sözleşme imzalaması dikkat çekti. Fenerbahçe’nin 18 yaşındaki yıldızı Oğuz Kağan Güçtekin, Topuk Yaylası’ndaki kampın yıldızı olmakla kalmadı, daha şimdiden Manchester City’nin radarına girdi.
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Hollanda ekibi AZ Alkmaar, Oğuz Kağan’ı ısrarla isteyen kulüplerin başında geliyordu. Ancak Fenerbahçe genç yıldızın potansiyeline inandığı için bu teklifi hiç düşünmeden reddetti. Şimdilerde de İngiliz ekibi Manchester City, Oğuz Kağan’ın performansını yakından takip eden kulüplerin başında geliyor.
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Daha önce Türkiye’den Enes Ünal’ı kadrosuna katan ardından Başakşehir ile Cengiz Ünder için günlerce pazarlık yapan İngiliz devi, Oğuz Kağan konusunda oldukça ısrarlı. Teknik heyete son derece olumlu raporlar veren City scoutları, genç yıldızı takibi sürdürüyor. Aykut Kocaman önderliğindeki Fenerbahçe’nin Topuk Yaylası kampında da yer alan futbolcu, performansıyla İsviçre kampı için bileti kapan en genç isim oldu. (Hürriyet)
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İTALYA'DAN NIANG İDDİASI
Hücum bölgesine bir değil iki takviye birden yapacağı belirtilen Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürürken, İtalyan medyası çarpıcı bir iddia ortaya attı. Skysport'ta yer alan habere göre, F.Bahçe Milan'ın gözden çıkardığı Mbaye Niang ile anlaştı. İtalya'nın yanı sıra İngiltere'de de yankı uyandıran haberde, 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunun önümüzdeki günlerde İstanbul'da olacağı belirtildi.
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Sol kanadın yanı sıra santrfor olarak da görev yapabilen Niang, kariyerinin ilk döneminde "Yeni Trezeguet" olarak gösteriliyordu. Ancak Senegal asıllı Fransız yıldız, büyük umutlarla geldiği Milan'da beklentilerin altında kalınca sırasıyla Montpellier, Genoa ve Watford'a kiralık verildi. Gücü, sürati ve sert şutlarıyla öne çıkan Mbaye Niang'ın Fenerbahçe'de de kiralık olarak forma giyeceği öğrenildi.
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"BATSHUAYI'DE ÖNCELİK FENER'DE"
Fenerbahçe için Fransa'dan Michy Batshuayi iddiası geldi. Foot Mercato muhabirlerinden Dahbia Hattabi, şahsi twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Michy Batshuayi'de öncelik Fenerbahçe'dedir. Son günlerde bu konuda yapılan görüşmelerde gelişmeler yaşandı" bilgisini verdi.
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Chelsea'nin geçen sezon Marsilya'dan 39 milyon euro'ya satın aldığı 23 yaşındaki Belçikalı forvet, Premier Lig'de 20 maçta şans bulabilirken (çoğunda sonradan girdi) 5 gol attı. Batshuayi'nin daha fazla forma giymek istediği ve bu yüzden Fenerbahçe'nin kiralama teklifinin değerlendirmeye alabileceği belirtiliyor. Son kararı Maviler'in menajeri Antonio Conte'nin vereceği de kaydedildi.
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EMRE MOR İÇİN MÜJDE GİBİ SÖZLER
Fenerbahçe'nin kiralamak istediği Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan, beİN Sports'a yaptığı açıklamada, "Emre konusunda teklifler var. Ama şu anda Dortmund'a konsantre. 25 Temmuz'a kadar kampı var. Hocası uygun görmezse önerileri değerlendireceğiz" dedi.
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Özcan, Dortmund'un Emre için gelen teklifleri şu an için beklettiğini belirterek, "Emre yeteneğinin farkında. Kendisi için en doğru seçimi yapmak istiyor. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ı yakından takip ediyor. Ama Türkiye'ye gelecekse, gideceği yer belli" sözleri ile adeta Fenerbahçe'yi işaret etti.
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Bu arada Dortmund'un yeni hocası Peter Bosz, Rot-Weiss Essen ile oynadıkları hazırlık maçında Emre Mor'a ilk 11'de görev verdi. Emre vasat kalırken, Dortmund 3-2 yenildi.
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SÜRPRİZ İSİM
Bir golcü iddiası da İspanya'dan geldi. AS gazetesi, Espanyol'un Ekvadorlu forveti Felipe Caicedo için Arjantin, Brezilya ve Portekiz'in yanı sıra Türkiye'den de bazı takımların devrede olduğunu yazdı. Henüz bir kulüple anlaşamayan 28 yaşındaki forvetin kulüp aramaya devam ettiği belirtildi.
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Caicedo ile ilgilenen Türk kulübün Fenerbahçe olduğu iddia ediliyor. Tecrübeli oyuncunun sağ kanatta da oynaması ve maliyetinin düşük olması nedeniyle son çare olarak tercih edilebileceği ileri sürüldü.
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KOCAMAN'DAN SON UYARI
Yapılan yoğun çalışmalara rağmen özellikle eski oyuncularının performansından memnun olmayan Kocaman tüm futbolcularına bir an önce toparlanmaları konusunda sert talimatlar verdi. Kocaman’ın sert uyarıları antrenmanda da sürdü. Antrenman öncesi takımı toplayan Aykut Kocaman tam 10 dakikalık bir toplantı gerçekleştirdi.
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Bu toplantıda da istediklerini oyuncularına anlatan Aykut Kocaman beklediğini alamadığı oyuncular olursa yönetime gönderilmeleri için rapor verecek. Bu rapor sonrası bazı oyuncular ile yollar ayrılabilir. Özellikle Ozan, Şener, Alper gibi oyuncular şu ana kadar Aykut Kocaman’ı hayal kırıklığına uğrattılar.
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Bu oyunculardan gelişim bekleyen Aykut Kocaman, Topuk Yaylası’nın son günlerinde sakatlanan Salih ile ilgili de henüz çok fazla fikir edinemedi. Salih’in de performansını gözleyecek olan Kocaman bu oyuncunun da kalıp kalmayacağına karar verecek. (Hürriyet)
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ERTUĞRUL AYRILMAK İSTİYOR
Fenerbahçe, Kameni’nin takıma katılmasıyla kalesini güçlendirirken kalede şimdi de bir ayrılık söz konusu. İlk olarak 2006-07 sezonunda Kartal’dan U-21 takımına geldiği F.Bahçe’nin 2010’dan bu yana formasını giyen Ertuğrul Taşkıran vedaya hazırlanıyor.
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Yıllardır yedek kaldığı, sık sık da başka takımlara kiralandığı sarı-lacivertlilerde Kameni’nin gelişiyle yeniden 3. kaleci durumuna düşen 27 yaşındaki eldiven takımdan ayrılmak istiyor. (Şampiy10)
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RENATO SANCHES BOMBASI
Teknik direktör Aykut Kocaman'ın orta alanın ortasına Mehmet Ekici'nin dışında bir isim daha alınmasını istemesi üzerine harekete geçen Sarı-Lacivertliler, Bayern Münih'li Renato Sanches'e kanca attı. Geçen sezon başında tam 35 milyon Euro karşılığında Benfica'dan Alman devine transfer olan 19 yaşındaki Portekizli yıldız, Avrupa futbolunun harika çocuğu olaran lanse ediliyor.
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Fenerbahçe, Bayern'in orta alana yaptığı transferlerin ardından forma bulma şansı çok azalan Renato Sanches'i kiralamayı hedefliyor. Sarı-Lacivertliler'in kısa süre izinde Alman kulübü ile resmi temaslara başlaması bekleniyor. Bayern Münih Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin de Portekizli yıldızın kiralanması için yönetime rapor sunduğu belirtiliyor.
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Alman basını, Sanches'i birçok Bundesliga kulübünün istediğini fakat Bayern yönetiminin genç futboluyu ülke içinde bir takıma göndermeyi düşünmediğini yazıyor. Genç yaşına rağmen çok güçlü bir fiziğe ve müthiş bir top tekniğine sahip olan Sanches için görüşmeleri idari menajer Hasan Çetinkaya yürütecek. Fenerbahçe'nin bu transferin için çok ısrarcı davranaca belirtiliyor. (Takvim)
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SOW'A VEDA
Fenerbahçe Moussa Sow ile de yolları ayırdı. Senegal basınındaki habere göre sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Sow ile bu sene yola devam etmeyecek. Bonservisini elinde bulunduran ve Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ahli'ye geri dönen futbolcunun, bu gelişmenin ardından takımın 30 kişilik kamp kadrosuna dahil edildiği bildirildi. Sarı-lacivertliler Emmanuel Emenike'yi de Olympiakos'a vermişlerdi.
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GOLCÜ ADA'DAN
Fenerbahçe gözünü forvet hattına dikti... Sarı-Lacivertli yönetim öncelikle Arsenal'de kadro dışı kalan Lucas Perez'i bitirmek için yoğun girişimlerde bulunuyor. Londra'da tek başına çalışmalarını sürdüren Perez için devreye giren Sarı-Lacivertli yönetim bu oyuncuyu kiralamak için Arsenal'le görüşecek. İdari Menajer Hasan Çetinkaya'nın bu görüşmeleri bizzat yürüteceği öğrenildi.
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Ancak Fenerbahçe işi şansa bırakmamak için 3 ismi daha gündemine aldı. Bu oyuncuların Chelsea'den Michy Batshuayi ve Loic Remy ile Manchester City'den Bony olduğu öğrenildi. Bu oyunculardan Remy geçen sezonu Crystal Palace'de, Bony de Stoke City'de kiralık olarak geçirdi. Bu futbolcular için Perez'de sorun çıktığı takdirde adım atılacak.
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın özellikle Perez'i çok istediği ve gelişmeleri yakından takip ettiği öne sürüldü. Ancak Perez'in transferinin gerçekleşmemesi durumunda listede yer alan diğer isimlerin de Kocaman tarafından onay aldığı belirlendi. Fenerbahçe Yönetimi'nin forvet transferini fazla uzatmak istemediği ve İngiltere'de yer alan 4 oyuncudan birinin kiralanacağı ortaya çıktı. Ancak bunların içinde Perez ilk sırada yer alıyor.