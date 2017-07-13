ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Fenerbahçe transfer haberleri (13 Temmuz 2017)

13 Temmuz 2017 Perşembe, 12:00:29

  • 1 Fenerbahçe transfer haberleri (13 Temmuz 2017)
    1 | 28

    BONY İÇİN GERİ SAYIM

    Fenerbahçe'de İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’de bonservisi olan ve geçen sezonu Stoke City’de kiralık olarak geçiren Wilfried Bony’nin transferinde büyük bir aşama kaydedildiği öğrenildi. City’de teknik direktör Pep Guardiola’nın yeni sezonda da düşünmediği Bony için Fener’in, kulübüyle kiralık anlaşmasına vardığı, oyuncuyla da el sıkıştığı belirtildi.

  • 2 Fenerbahçe transfer haberleri (13 Temmuz 2017)
    2 | 28

    28 yaşındaki forvet için senelik 3.5 milyon Euro (14 milyon TL) veren Kanarya’nın, City’ye de 1 sezonluk kiralama parası olarak 1.5 milyon Euro (6 milyon TL) önerdiği bildirildi. Tarafların, son pürüzleri halletmek için görüşmelerini sürdürdüğü ve en kısa zamanda ortak noktanın bulunacağı ifade edildi.

  • 3 Fenerbahçe transfer haberleri (13 Temmuz 2017)
    3 | 28

    Fildişi Sahilli oyuncu, geçen sezon sakatlığı sebebiyle Stoke’da sadece 11 maça çıkmış ve 2 gol atmıştı. Ancak tecrübeli forvet, hem güçlü fiziği hem de bitirici vuruşlarıyla tam da Kocaman’ın istediği tarzda bir oyuncu konumunda yer alıyor. (Fanatik)

  • 4 Fenerbahçe transfer haberleri (13 Temmuz 2017)
    4 | 28

    GENÇ OYUNCUYU DÜNYA DEVİ İZLİYOR

    Fenerbahçe'nin genç yeteneği Oğuz Kağan Güçtekin, AZ Alkmaar'dan sonra bir dünya devinin daha radarına girdi.

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Fenerbahçe transfer haberleri (13 Temmuz 2017)
    5 | 28

    Oğuz Kağan, gündeme ilk olarak Emre Mor’un menajeri Muzzi Özcan ile geldi. Herkes Özcan’ın geçtiğimiz haftalarda Emre Mor için kulübe geldiğini düşünürken, onun Oğuz Kağan Güçtekin için kulüple sözleşme imzalaması dikkat çekti. Fenerbahçe’nin 18 yaşındaki yıldızı Oğuz Kağan Güçtekin, Topuk Yaylası’ndaki kampın yıldızı olmakla kalmadı, daha şimdiden Manchester City’nin radarına girdi.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
Ziyaretçi
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000