Fenerbahçe transfer haberleri (13 Temmuz 2017)

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Özcan, Dortmund'un Emre için gelen teklifleri şu an için beklettiğini belirterek, "Emre yeteneğinin farkında. Kendisi için en doğru seçimi yapmak istiyor. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ı yakından takip ediyor. Ama Türkiye'ye gelecekse, gideceği yer belli" sözleri ile adeta Fenerbahçe'yi işaret etti.