Bursaspor Teknik Direktörü Le Guen: "İşinizden zevk alın"

Bursaspor, Özlüce Tesisleri´nde sabah saatlerinde yaptığı ilk çalışmayla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Le Guen, saha içerisinde çalışma öncesi yaptığı toplantıda futbolcularına şunları söyledi:

"Yapacağınız çalışma çok önemli. Ciddiyetle işinize sarılmanın mutluluğunu yaşayın. Kendinize ve bana mutlu olduğunu hissettirmenizi istiyorum. İyi ve doğru olanı yapın. Ayaklarınızla birlikte beyninizi de kullanın. Zevk alarak oynayın. Burası sahadaki alışkanlıklarınızı geliştireceğiniz bir yer."

Bu arada pazar günü İstanbul´dan Avusturya´ya gidecek olan yeşil beyazlı takımının 26 kişilik kamp kadrosunu belirleyecek olan Fransız teknik direktörü Paul le Guen, çalışmaları dikkatle izlediği gözlendi.

TAKIM 2 GRUBA AYRILDI

Yeşil beyazlı futbolcular, İtalyan Kondisyoner Giovanni yönetiminde ısınmanın ardından, sürat koşularını içiren bir istasyon çalışması yaptı. Bu çalışmanın ardından Teknik Direktör Paul Le Guen, takımı gruplara ayırdı. Geçen sezonun en sıkıntılı yeri olan savunma için iyi bir savunma oyuncusu olan Le Guen, ekibine bu yönde çalışma yaptırdı.

DERSİMİZ SAVUNMA

Önce kalecisiz olarak yapılan ilk bölümde Le Guen, Barış Yardımcı, Titi, Eİkong ve Rüştü Hanlı´dan oluşturduğu savunmaya hücum oyuncularına karşı neler yapmaları gerektiğini tek tek anlattı. Yapılan güzel hareketleri alkışlayan Le Guen, yapılan hatalarda ise oyunu durdurarak futbolcularını uyardı. Diğer futbolcular ise pas çalışması yaptı.

"AÇINIZI İYİ AYARLAYIN"

Paul Le Guen, ilk çalışmanın ardından tüm takımı yanına çağırdı. Çalışma için teşekkür eden Le Guen, "Tempodan çok memnunum. İlk başlarda savunma gol yedi. Ama toparlandı. Bu tip egzersizlerimiz olacak. Dörtlü savunma ile oynarken, açınızı iyi ayarladığınızda rakip sizin üzerine 8 hatta 10 kişi ile bile gelse golü atamaz" dedi.

ÖNCE ŞUT SONRA ÇİFT KALE

Yeşil beyazlı futbolcular, antrenmanın son bölümünde önce şut çalışması, ardından da üç ayrı gruba ayrılarak yarı sahada savunma ve gole yönelik çift kale maç yaptılar.

Bursaspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.