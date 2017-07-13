Beşiktaş heyeti, savunma için UEFA'da

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve yöneticilerden oluşan heyet, İsviçre'de UEFA merkezine gitti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, başkan Fikret Orman, yönetim kurulu üyeleri Berk Hacıgüzeller ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile kulüp avukatlarından Koray Akalp'in, İsviçre'de UEFA merkezini ziyaret ettiği belirtildi.

Heyetin, 13 Nisan'da Fransa'da oynanan Olympique Lyon-Beşiktaş maçında yaşananlarla ilgili kulüp görüşlerini UEFA Disiplin Kurulu'na aktaracağı bildirildi.

UEFA, Olympique Lyon-Beşiktaş maçında yaşanan olaylar nedeniyle her iki kulübe de 2 yıl ertelemeli 1 yıl Avrupa kupalarından men cezası vermiş, bu süre içerisinde benzer bir ihlalin yaşanması durumunda cezanın uygulanacağını duyurmuştu.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına sabah antrenmanıyla devam etti. Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman salonda gerçekleştirildi.

Antrenmanda futbolcuların, denge, kuvvet ve kondisyon çalışması yaptığı kaydedildi. Sakatlığı bulunan Gökhan Töre'nin yanı sıra henüz takıma katılmayan Pepe, Ricardo Quaresma ve Anderson Talisca'nın idmanda yer almadığı aktarıldı.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını akşam saatlerinde basına açık yapacağı antrenmanla sürdürecek.