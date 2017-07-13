Hakan Kaynar: "19 Mayıs Stadı için ümitliyim"

Ankara 19 Mayıs Stadyumu'na dair yıkım kararı alınmasının ardından yeni sezonda Süper Lig maçlarını nerede oynayacağı netlik kazanmayan Gençlerbirliği'nde kulüp basın sözcüsü Hakan Kaynar, stat için ümidini sürdürdüğünü söyledi.

Kaynar yaptığı açıklamada, bir futbol takımının fikstür değerlendirmesinin evde ve deplasmanda oynanacak maçlara göre yapılabileceğine dikkati çekerek, "Haliyle Onursal Başkanımız İlhan Cavcav'ın adını taşıyan 2017-2018 sezonu fikstürünü bu şekilde değerlendirmek lazım. Fikstüre göre kağıt üzerinde lige evimizde başlayacağız. Ancak futbol kağıt üzerinde değil futbol sahasında oynanıyor." dedi.

Tarihi 19 Mayıs Stadyumu'nun yenilenmesiyle ilgili düşüncelerin bir sonuca vardığını ifade eden Kaynar, "Yıkılacak ve yerine, yani çok doğru bir kararla şehrin merkezine bir stadyum yapılacak. Bu kararla birlikte hali hazırda başkentimizde UEFA kriterlerine uygun sadece bir stadyum kaldı. Biz ise bu stadyumu en azından şu an için kullanamayacağız." diye konuştu.

"Bize kalsa iki taş koyar Kızılay Meydanı'nda oynarız ama mümkün değil." ifadesini kullanan Kaynar, şöyle devam etti:

"Taraftarımızın üzüntüsünü anlıyoruz. Her türlü taraftar eleştirisini de sineye çekmek görevimiz ancak ortada bir zorunluluk var. Bunu büyük bir mağduriyet söylemine dönüştürmek de yersiz. Gençlerbirliği'nin tarihine, duruşuna, felsefesine baktığınızda zaten hayatın kendisi bizim için deplasmandır. Ancak buruk olmamak da elde değil. Şimdiye kadar düzeltmek için devletten yardım isteyeceğimiz bir hatamız olmamış, aksine herkese örnek olmuşuz, centilmenliğiyle öne çıkan bir kulüp olmuşuz ama evimizden, şehrimizden ayrı düşmek ihtimali var. Ben halen 19 Mayıs Stadı için ümitliyim."

19 Mayıs Stadı'nın yıkımına henüz başlanmadığı için alternatifler arasında değerlendirilebileceğini dile getiren Kaynar, "Elbette bizim hakim olamadığımız teknik ayrıntılar da vardır. Yıkımı içim ayrı, yapımı için ayrı, uzun sürecek ihale aşamaları var. Ankara'da stadyum dururken, çimleri hala yeşilken, bu alternatifi değerlendirmemize izin verilse, bu altı ay içinde belki Eryaman'da yeni yapılan stadyum tamamlanacak ve başkentin hiçbir takımı evindeki maçları başkentin dışında bir yerde oynamayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynar, "Sporu ve futbolu seven, sorumluluk sahibi bürokrat ve siyasilerin kırmızı-siyahlı camiayı sevindirecek bir karar vereceğini düşünüyorum. O zaman evimizde ve deplasmanda oynayacağımız maçlar üzerinde yeni bir değerlendirme yaparız." diyerek, sözlerini tamamladı.

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Ankara 19 Mayıs Stadı

Ankara 19 Mayıs Stadı ne zaman yıkılıyor?