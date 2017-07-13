Fikret Orman'dan UEFA açıklaması

UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilen sözlü duruşmaya giden Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yaklaşık 3 saat süren mahkemenin ardından duruşma hakkında bilgi verdi.



DHA'da yer alan habere göre başkan Orman UEFA'nın disiplin komitesi ile yapılan görüşme hakkında; yönetici arkadaşlarımızla geldik. Berk Bey, Şafak Bey, ben ve Avukatımız Koray bey buradaydık; beraber toplantıya girdik. Burada kendi haklılığımızı anlattık. UEFA'nın kendi kararları içerisinde şu var; bütün gelen taraftarları Türkiye forması da giyse, Türk bayrağı da alsa bizim taraftarımız olarak kabul ediyorlar. Biz de bunun çok saçma olduğunu söyledik. Lyon maçında 5 kişi 10 kişi 50 kişi değil; Türkler için 10 binin üzerinde bilet satıldığını hatırlattık ve bunun güvenliğinden de onların sorumlu olduğunu belirttik." dedi.

Orman sözlerini "Bu kararı onların verdiğini ve o biletlerden gelen geliri de yine onların yani Lyon'un aldığını bütün bunlar için bizim bir kararımız olmadığını ifade ettik. Önümüzdeki süreçte de bu kadar Avrupa'da iyi yönetilen, Türkiye'nin en önemli kurumu olan ve özellikle son 5 senedir de UEFA ile ilişkilerimiz hem FFP ve hem de bütün kuralları açısından çok iyi giden kulübü cezalandırmanın iyiyi değil kötüyü öne çıkaracağını ifade ettik. İnşallah doğru bir karar veririler." ifadeleriyle noktaladı.

beşiktaş

fikret orman

lyon

beşiktaş ceza