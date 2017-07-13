Sebastian Corchia Sevilla'ya transfer oldu

La Liga ekiplerinden Sevilla, son olarak Lille'de forma giyen 26 yaşındaki sağ bek Sebastien Corchia'yı transfer ettiğini açıkladı. Dün Sevilla için sağlık kontrollerinden geçen Corchia, bu sabah kulüp binasına giderek resmi sözleşmeyi imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada bonservis bedeli hakkında herhangi bir bilgi verilmezken İspanyol basınında Sevilla'nın 5 milyon Euro ödeyeceği iddia edildi.

Galatasaray da bir süre Corchia'yı kiralamak için çabalamış ancak Lille'in satmak istemesi üzerine bu transferde sonuç alamamıştı. Sarı-kırmızılılar daha sonra Sevilla'nın 31 yaşındaki Brezilyalı sağ beki Mariano ile anlaşmıştı. Bu transfer sonrasında Mariano için resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

MARIANO KİMDİR?

Mariano 23 Haziran 1986 tarihinde Brezilya'da dünyaya gelmiştir. Futbol hayatına 2004 yılında Guarani takımında başlayan oyuncu, burada top koşturduktan sonra İpatinga FC takımına transfer olmuştur. Burada 2 yıl boyunca forma terleten Mariano, 2007 yılında Tombense takımına transfer olmuş ardından Cruzeiro takımına kiralanmıştır. Daha sonra İparinga FC takımına 2008 yılında tekrar kiralık olarak dahil olmuştur.



Mariano, 2010 yılına kadar Tombense, Atletico-MG ve Fluminense takımlarında kiralık olarak forma giydikten sonra 2010 senesinin ilk ayında Fluminense'ye 200 bin Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştur.



2 yıl sonra Fluminense'den Fransız kulübü Bordeaux'a 3 milyon Euro'ya transfer olmuştur. Buradaki 3 yıllık top koşturduktan sonra 3.5 milyon Euro'ya Sevilla'ya transfer olmuştur.

DOĞUM TARİHİ: 23 Haziran 1986 (31 yaşında)

DOĞDUĞU İL: Sao Paulo / Brezilya

BOYU: 1,77 m

UYRUĞU: Defans - sağ bek

AYAK: Sağ ayak

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ: 8 milyon €

2015-2016 SEZONU İSTATİSTİKLERİ: 43 maç 4 asist 8 sarı kart

OYNADIĞI TAKIMLAR: Guarani, Ipatinga, Tombense, Cruzeiro, Atletico-MG, Fluminense, Bordeaux, Sevilla

Sebastien Corchia

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