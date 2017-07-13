Östersunds - Galatasaray Maçı | CANLI YAYIN Uefa Avrupa Ligi

UEFA’dan aldığı 1 yıllık men cezası nedeniyle geçen sezon Avrupa kupalarına katılamayan Galatasaray, 504 günlük aranın ardından yeniden ait olduğu arenada... Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan ve bu nedenle Avrupa Ligi’nde grup aşamasına gelebilmek için 3 takımı saf dışı bırakması gereken Cimbom, ilk rakibi olan İsveç’in Östersunds takımı ile deplasmanda karşılaşıyor.

AVRUPA LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... ÖSTERSUNDS - GALATASARAY MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...

ÖSTERSUNDS: 0 - GALATASARAY: 0

(İlk yarı oynanıyor...)



STAT: Jamtkraft Arena

HAKEM: Juan Martinez (İspanya)

SAAT: 20.00

YAYIN: Kanal D

SAKAT: Eren Derdiyok, Belhanda

ÖSTERSUNDS: Aly Keita, Tom Petterson, Sotiris Papagiannopoulos, Salisu Abdullahi Gero, Ken Sema, Dennis Widgren, Fouad Bachirou, Brwa Nouri, Samuel Mensah, Ronald Mukiibi, Saman Ghoddos

YEDEKLER: Andreas Andersson, Douglas Bergqvist, Jamie Hopcutt, Hosam Aiesh, Johan Bertilsson, Curtis Edwards, Gabriel Somi

TEKNİK DİREKTÖR: Graham Potter

GALATASARAY: Muslera, Maicon, Ahmet, Linnes, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Gomis

YEDEKLER: Eray, Serdar, Koray, Tarık, Donk, Emrah, Eren Derdiyok

TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor

— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 13, 2017

VİKİNGLER BİZE KARŞI ÜSTÜN

Galatasaray’ın Östersunds ile oynayacağı maç, Türk ve İsveç takımları arasında oynanacak 23. karşılaşma olacak. İki ülke

takımların arasında daha önce oynanan 22 maçın 8’ini Türk, 10’unu İsveç ekipleri kazanırken, 4 karşılaşma ise berabere tamamlandı. Cimbom, İsveç temsilcileriyle oynadığı 5 müsabakadan 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı.

SEZONU ERKEN AÇIYOR

Süper Lig'de geride kalan sezonu 4. sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan dahil olan Galatasaray, resmi maçlara en erken başlayan Türk takımı konumunda.



Daha önce 2007-2008 ve 2009-2010 sezonlarında 2. ön eleme turundan UEFA Avrupa Ligi'ne katılan sarı-kırmızılı ekip, 6 yıl aradan sonra yine çalışmalara erken başlamak durumunda kaldı.

AVRUPA KUPALARINDA 268. MAÇ

Galatasaray, İsveç ekibi Östersunds önünde Avrupa kupaları tarihindeki 268. karşılaşmasını oynayacak.



Galatasaray, Şampiyon Kulüpler Kupası ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 161, adı daha önce UEFA Kupası olan UEFA Avrupa Ligi'nde 73, Kupa Galipleri Kupası'nda 32 ve UEFA Süper Kupa'da da 1 kez olmak üzere toplam 267 maçı geride bıraktı.



Söz konusu müsabakalarda 98 galibiyet ve 99 yenilgi alan, sarı-kırmızılılar, 70 karşılaşmada eşitliği bozamazken, rakip filelere gönderdiği 368 gole karşılık kalesinde 397 gol gördü.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 74. MAÇ

Sarı-kırmızılı ekip, Östersunds önünde UEFA Avrupa Ligi'ndeki 74. müsabakasına çıkacak.



Galatasaray, 1999-2000'de şampiyonluk yaşadığı bu kulvarda ilk maçlarını, 1975-76 sezonu 1. turunda Avusturya temsilcisi Rapid Wien karşısında yapmıştı.



UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 73 müsabaka oynayan sarı-kırmızılılar, 29 galibiyet alırken, 23 kez rakipleriyle yenişemedi, 21 kez de mağlup oldu. Bu müsabakalarda rakip ağları 118 kez havalandıran Galatasaray, kendi kalesinde 95 gole engel olamadı.