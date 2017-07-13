Semih Kaya Galatasaray'a veda etti

Yeni sezonda Sparta Prag forması giymesi beklenen milli futbolcu BeIN Sports'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Açıkçası mutluyum ve kafam rahat. Bugün de sağlık kontrolüne gidiyoruz. Oradan da kampa katılacağım. Hakkımda hayırlısı diyorum. Her zaman hayalimdi yurt dışında oynamak. Oturup, konuştuk ve böyle bir karar verdik. Elimden gelen en iyisini yapıp, farklı takımlara da sıçramak isterim. Bu kararı vermek zordu. Çocukken oraya gelip, yetişkin birisi olarak çıkıyorsun. Farklı hedeflere ulaşmak için bu şekilde kararlar alman gerekiyor. Galatasaray'dan ayrılmak üzücü. Galatasaraylı Semih olarak gidiyorum."

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Semih Kaya Sparta Prag