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Galatasaray Östersunds rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi

Galatasaray Östersunds rövanş maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray, ilk maçında maplup olduğu Östersunds ile rövanş maçı yapacak. Peki, Galatasaray - Östersunds rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

13 Temmuz 2017 Perşembe, 22:11:36 Güncelleme: 22:19:52 HABERTURK.COM

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında İsveç ekibi Östersunds'a 2-0 mağlup olan Galatasaray, rövanş karşılaşmasını Türk Telekom Arena'da oynayacak. Galatasaray'ın rövanş maçında turu atlayabilmesi için üç farklı kazanması gerekiyor. Peki, Galatasaray - Östersunds rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

GALATASARAY - ÖSTERSUNDS RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan ve bu nedenle Avrupa Ligi'nde grup aşamasına gelebilmek için 3 takımı saf dışı bırakması gereken Galatasaray, 2. ön eleme ilk maçında Östersunds'a 2-0 mağlup oldu. Galatasaray'ın Östersunds ile yapacağı rövanş maçı, 20 Temmuz'da Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak. D Smart kanalından canlı yayınlanacak karşılaşmanın başlama saati ise henüz belli değil.

Karşılaşmayı Galatasaray'ın 2-0 kazanması halinde maç uzatmaya gidecek. Üç farklı Galatasaray galibiyetlerinde temsilcimiz turu geçen taraf olacak. Östersunds'un bir gol bulması halinde temsilcimize 4 gol gerekecek. Turu geçen takımın belli övanş maçını taraftarlar şimdiden merakla bekliyor.

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