Galatasaray Östersunds rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında İsveç ekibi Östersunds'a 2-0 mağlup olan Galatasaray, rövanş karşılaşmasını Türk Telekom Arena'da oynayacak. Galatasaray'ın rövanş maçında turu atlayabilmesi için üç farklı kazanması gerekiyor. Peki, Galatasaray - Östersunds rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

GALATASARAY - ÖSTERSUNDS RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan ve bu nedenle Avrupa Ligi'nde grup aşamasına gelebilmek için 3 takımı saf dışı bırakması gereken Galatasaray, 2. ön eleme ilk maçında Östersunds'a 2-0 mağlup oldu. Galatasaray'ın Östersunds ile yapacağı rövanş maçı, 20 Temmuz'da Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak. D Smart kanalından canlı yayınlanacak karşılaşmanın başlama saati ise henüz belli değil.

Karşılaşmayı Galatasaray'ın 2-0 kazanması halinde maç uzatmaya gidecek. Üç farklı Galatasaray galibiyetlerinde temsilcimiz turu geçen taraf olacak. Östersunds'un bir gol bulması halinde temsilcimize 4 gol gerekecek. Turu geçen takımın belli övanş maçını taraftarlar şimdiden merakla bekliyor.