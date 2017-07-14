Igor Tudor: Turu geçeceğimize inanıyorum

Bir maç daha olduğunu hatırlatan Hırvat çalıştırıcı, "İki ayaklı bir maç. Haftaya ikinci ayağı oynayacağız. İkinci maçta turu geçecek skoru alacağımızı umuyorum" diye konuştu.



Taraftarların umutsuz olduğuyla ilgili gelen bir soruya cevap veren Tudor, "Taraftarların umutsuz olduğunu kim söyledi? Rakibimiz, sezonun ortasında. iyi top oynayan ve organize olan bir takım vardı karşımızda. Ancak Östersunds'un bizi 2-0 yenmiş olması, onları bu turun favorisi yapmaz. Şu anki durumumuz bu. Kimse unutmasın, bu turu geçen takım Galatasaray olacaktır" açıklamasında bulundu.



"ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"

Turu geçeceklerine inandığını tekrar tekrar dile getiren Igor Tudor, zamana ihtiyaçları olduğunu belirtti. Hırvat taknik adam, "Selçuk, 2,5 haftadır idman yapıyor ama fiziksel kondisyon için zamana ihtiyacımız var. Normalde 6 haftalık bir hazırlık dönemi geçirirsiniz. Alışılmış bir durum değil bu yaşadığımız. Zamanla daha iyi duruma geleceğiz" dedi.



"BELHANDA DÖNÜNCE DAHA İYİ OLACAĞIZ"

İlerde pozisyon üretmede sıkıntı yaşadıklarını vurgulayan Tudor, "Savunmada kompakt bir görüntü sergiledik. Çok da fazla pozisyon vermedik. Ofansif olarak istediğimiz şeyleri yapamadık, tehlikeyi yaratacak isim yoktu. Eren ve Belhanda sakattı, Gomis hazır değildi, Selçuk daha 2.5 hafta önce geldi. Bunlar bahane değil tabii ki, ikinci maçta tur için sahaya çıkacağız. Belhanda'nın dönüşü ve 1 haftalık aradan sonra takımın daha diri olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan Igor Tudor, Sneijder ve transferle ilgili soruları cevapsız bıraktı.

CENGİZ ÖZYALÇIN: "ÇOK ÜZGÜNÜM, CANIMDAN CAN GİTTİ"

Bu arada Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Cengiz Özyalçın da maç sonu açıklamada bulundu. Özyalçın, kısa açıklamasında, "Çok üzgünüm. Canımdan can gitti" diye konuştu. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek ise açıklama yapmadan stattan ayrıldı.

ÖSTERSUNDS TEKNİK DİREKTÖRÜ POTTER: "İSTANBUL'DA ÇOK ZOR BİR MAÇ OLACAK"

İlk yarıdaki oyunu öven ve cesurca davrandıklarını dile getiren Potter, "Oyuncularımla gurur duyuyorum. İlk yarıda muhteşem oynadı ve sahada cesaretliydik. Bunu üst düzey bir takıma karşı yaptık. Taraftarlar harikaydı ve oyuncular mental olarak kazandı." ifadelerini kullandı.



"BİTEN BİR ŞEY YOK"

Galatasaray'ı eleme ihtimalini değerlendiren Östersunds, "İstanbul'da çok zor bir maç olacak. Daha biten bir şey yok. İyi hazırlanacağız" şeklinde konuştu.