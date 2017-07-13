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Adil Rami Marsilya
FUTBOL

Adil Rami Marsilya'ya transfer oldu

Bir dönem Beşiktaş'la da adı anılan Fransız stoper Adil Rami, Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'ya transfer oldu

13 Temmuz 2017 Perşembe, 22:30:05 Güncelleme: 22:37:02

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Marsilya, İspanya temsilcisi Sevilla'dan Fransız savunma oyuncusu Adil Rami'yi transfer etti.

Olympique Marsilya Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Rami ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Fransa basınında yer alan haberlerde, Rami'nin transferi için Sevilla'ya 6 milyon avro ödendiği öne sürüldü.

İtalya'da Milan, Fransa'da Lille, İspanya'da Valencia ve son olarak Sevilla forması giyen Rami, geçen sezon takımıyla 33 maça çıkmıştı.

  • Adil Rami
  • Marsilya
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