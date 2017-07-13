Adil Rami Marsilya'ya transfer oldu

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Marsilya, İspanya temsilcisi Sevilla'dan Fransız savunma oyuncusu Adil Rami'yi transfer etti.
Olympique Marsilya Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Rami ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Fransa basınında yer alan haberlerde, Rami'nin transferi için Sevilla'ya 6 milyon avro ödendiği öne sürüldü.
İtalya'da Milan, Fransa'da Lille, İspanya'da Valencia ve son olarak Sevilla forması giyen Rami, geçen sezon takımıyla 33 maça çıkmıştı.
- Adil Rami
- Marsilya
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