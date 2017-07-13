Evkur Yeni Malatyaspor: 0 - Kardemir Karabükspor: 2

Bolu'nun Karacasu beldesinde kamp yapan Evkur Yeni Malatyaspor ile Kardemir Karabükspor, konakladıkları otelin sahasında hazırlık maçı yaptı.



Kardemir Karabükspor rakibini 38. dakikada Yengen Seleznov ve 80. dakikada Mahmut Akan'ın attığı gollerle 2-0 yendi.



Karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, hazırlık maçlarında sonuçların önemli olmadığını ifade ederek, "Önemli olan bazı şeyleri görebilmek. Tabii biraz takımımızda yorgunluk var. Zaman zaman koordinasyon bozukluğu oluyor. Onun için pas hataları yaptık." şeklinde konuştu.



Maçın geneline bakıldığında şu anda on numara bir oyun beklemenin doğru olmadığını da aktaran Sözeri, "Hemen on numara oyun olmaz belki ama oyun disiplinine sadık kaldığımız için, hep beraber hareket edip, hep beraber oynamaya çalıştığımız için memnunum. Dediğim gibi sonuçlar önemli değil. Ama görmek istediklerimin, ilk maç olmasına rağmen yüzde 60’ını 70’ini gördüm diyebilirim. Daha da üzerine koyarak gideceğiz inşallah." değerlendirmesinde bulundu.



Sözeri, yarın sabah yapacakları kısa bir antrenmanın ardından ilk kamp dönemini tamamlayacaklarını da belirterek, şunları söyledi:



"Oyuncularımız inanılmaz iyi çalıştılar. Güçlü olmamız lazım. Çok zor bir lig bizi bekliyor. Kuvvetli olmak için de çok çalışmak lazım. Çünkü bunun karşılığını ligde göreceğiz inşallah. Bu anlamda güzel bir ilk dönem kampı geçtiğini söyleyebilirim. İnşallah ikinci kampı da güzel bir şekilde bitirmek istiyoruz."



Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ise güzel bir maç olduğunu vurgulayarak, "Antrenman maçı oldu. Tabii ilk Adana Demirspor maçında olduğu gibi yine genç oyuncularımızı, geçen seneden kadroda bulunan oyuncularımızı görme şansı bulduk. Biraz daha ciddi bir rakibe karşı neler yapabileceklerini gördük." diye konuştu.

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