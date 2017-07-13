Martin Linnes: "Östersunds bizden daha iyi oynadı"

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes, deplasmanda 2 - 0 yenildikleri Östersunds maçının ardından açıklamalar yaptı.



Maç sonrası DHA'ya konuşan sarı-kırmızılı futbolcu Linnes, oyundan ve skordan memnun olmadığını söyledi.



Norveçli futbolcunun açıklamaları şöyle;



"Oyundan ve sonuçtan memnun değiliz. Östersunds bizden daha iyi oynadı. Artık önümüzdeki maça bakacağız. Umarım bu maçtan daha iyi oynayacağız. Kendi sahamızda 3 gol atmak için elimizden geleni yapacağız. Taraftarımızdan özür diliyoruz."







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Martin Linnes