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FUTBOL

Martin Linnes: "Östersunds bizden daha iyi oynadı"

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes, 2-0 kaybettikleri Östersunds maçı sonrası açıklamalar yaptı

13 Temmuz 2017 Perşembe, 22:58:09 Güncelleme: 22:59:50

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes, deplasmanda 2 - 0 yenildikleri Östersunds maçının ardından açıklamalar yaptı.

Maç sonrası DHA'ya konuşan sarı-kırmızılı futbolcu Linnes, oyundan ve skordan memnun olmadığını söyledi.

Norveçli futbolcunun açıklamaları şöyle;

"Oyundan ve sonuçtan memnun değiliz. Östersunds bizden daha iyi oynadı. Artık önümüzdeki maça bakacağız. Umarım bu maçtan daha iyi oynayacağız. Kendi sahamızda 3 gol atmak için elimizden geleni yapacağız. Taraftarımızdan özür diliyoruz."


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