Nabil Dirar: Top bizdeyken fark yaratan oyuncular olmalıyız

Nabil Dirar, yeni sezon ve takımla ilgili olarak düşüncelerini dile getirdi...

Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, Faslı yıldız “Gerçekten bu takımda olmaktan dolayı çok iyi hisler var içimde. Kendimi çok mutlu hissediyorum burada. Yüzde 100’üme ulaştığım zaman bu takıma çok daha fazlasını katacağıma inanıyorum. Hem Mathieu Valbuena hem de Robin van Persie gerçekten çok iyi oyuncular. Şu ana kadar da birbirimizle gayet iyi bir iletişimimiz var. Ama artık yaptığımız işleri daha basitleştirmemiz gerektiğine inanıyorum. Artık o otomatikliği kazanmamız lazım. Çünkü top bizdeyken hep fark yaratan oyuncular olmalıyız. Umarım maçlar ve antrenmanlar devam ettikçe bunu daha kolaylaşan ve rahat yaptığımız bir hale getirebiliriz” dedi.





‘BİR GOLCÜ DEĞİLİM’

Faslı yıldız, “Ben öyle çok büyük bir golcü değilim. Golcülükten ziyade asist yapan, pasör bir oyuncuyum. Saha içerisinde çalışan, mücadele eden bir oyuncu olarak nitelendirebilirim kendimi” ifadesini kullandı.



‘ŞAMPİYON DA OLURUZ’

Dirar, “Buraya iyi bir takımdan geldim. Umarım bu görüntüyü Fenerbahçe’de de aynı şekilde sağlamayı başarırız. Saha içerisinde sağlam bir takım olabilirsek neden olmasın? Tabii ki şampiyon olabiliriz” diye konuştu.

Nabil Dirar

fenerbahçe