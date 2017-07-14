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FUTBOL

Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray ve Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön elemeden katılacak Başakşehir'in muhtemel rakipleri, bugün Nyon'da çekilecek kura ile belli oluyor

14 Temmuz 2017 Cuma, 01:41:50 Güncelleme: 09:26:16

Avrupa’da 3. ön eleme turu kuraları bugün çekilecek. İsviçre’nin Nyon kentindeki kura çekiminde Şampiyonlar Ligi’ne 3. ön elemeden girecek olan Başakşehir, Avrupa Ligi’nde 3. ön elemeden katılacak olan Fenerbahçe ve turu geçmesi halinde Galatasaray’ın muhtemel rakipleri belli olacak. Şampiyonlar Ligi’nde kuralar TSİ 13.00’te, Avrupa Ligi’nde ise TSİ 14.00’te başlayacak. Dev arenada ilk maçlar 25-26 Temmuz, Avrupa Ligi’nde ise 27 Temmuz’da oynanacak.

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