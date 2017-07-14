Galatasaray'dan Feghouli için 5 milyon Euro

Ajansspor'un haberine göre, Galatasaray'ın Sofiane Feghouli transferinde sıcak bir gelişme yaşandı.



Fransızlar'ın ünlü France Football dergisinin haberine göre Galatasaray, West Ham United'a 5 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Sarı kırmızılı ekibin bir yandan da oyuncunun menajeriyle de görüşmeleri sürdürdüğü kaydedildi.



Haberde Feghouli'ye İtalya ve Almanya'dan da ilgi olduğu ancak şu ana kadar en ciddi teklifin Galatasaray'dan geldiği belirtildi.



Kariyeri boyunca Grenoble, Valencia ve West Ham United takımlarında forma giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu bütün transferlerini bedelsiz olarak gerçekleştirdi.



Geçen sezon West Ham United formasıyla 28 maça çıkarken 4 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.

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