Trabzonspor Jose Sosa'yı transfer etmek istiyor - Trabzonspor Transfer Haberleri

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İtalya’da aradığı futbol ortamını bir türlü bulamayan ve performans olarak beklentilerin çok altında kalan Tangocu’yu çok isteyen Yanal’ın bu talebini gerçekleştirmek için büyük çaba gösteren başkan Usta, tıpkı Kucka’da olduğu gibi İtalya’ya ikinci bir sefer yaparak Milan’la masaya oturduğu öğrenildi.