Galatasaray - Östersunds maçının yankıları sürüyor
Östersunds - Galatasaray maçının ardından...
14 Temmuz 2017 Cuma, 09:57:49 | Güncelleme: 10:12:02
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Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Galatasaray, İsveç'in Östersunds takımına deplasmanda 2-0 yenildi. Galatasaray'ın savunmaya liderlik yapması için Sao Paulo’dan kadrosuna kattığı Maicon, ilk resmi karşılaşmasında sınıfta kaldı.
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Liglerin devam etmesi nedeniyle ülkesinden hazır gelen Brezilya stoper, iki golde de yaptığı hatalarla yenilgide başrolü oynadı.
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İlk golde önündeki rakibi Ghoddos’u durduramayan Maicon, ikincisinde de hızla ceza alanına yönelen Hopcutt’tan üst üste çalımlar yiyerek, rakibinin açısını kapatamadı.
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Maicon’un tel tel dökülen görüntüsü ilerisi için de olumsuz sinyaller verdi.
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KRİTİK HATALARI HEP CAN YAKTI
İyi bir savunma oyuncusu olmasına rağmen Maicon’un zaman zaman yaptığı bariz hatalar Brezilya’da da çok konuşulmuştu.
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Porto’da iyi bir istikrar yakalayan, Brezilya’da inişli çıkışlı bir grafik çizen Maicon’un, eski performansını yakalamaması halinde bu sezon da Galatasaray’ın savunmasının bir hayli başı ağrıyacak gözüküyor.
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Sarı-Kırmızılı yönetim, 29 yaşındaki stoperin kulubüne 7 milyon Euro bonservis bedeli vermiş, kendisine de yıllık 2.2 milyon Euro’dan 4 yıllık imza attırmıştı.
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ÇALIK DAHA İYİYDİ
Bülent Korkmaz’ın 3 numaralı formasını Maicon’a verip 5 numaraya geçen Ahmet Çalık, Östersunds önünde Brezilyalı stoperden çok daha başarılı görüntü sergiledi.
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Maçın son bölümünde kısa bir sakatlık geçiren Maicon, tedavisinin ardından oyuna devam etti.
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TUDORZEDE CİMBOM !
■ Sneijder gibi dünya çapında bir yıldızı istemedi, takımın pas trafiğini yöneten can damarını kesti.
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■ Kondisyona ağırlık verip, sakatlıklara davetiye çıkardı. Rakibi analiz edip takımını suni çime hazırlayamadı.
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■ Sakat olan Belhanda oynamayınca pozisyon üretilemedi. Sinan Gümüş’ten 10 numara yaratmaya çalıştı.
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■ Slovakya’daki kampta ‘takım olgusu’nu sağlayamadı, oyuncularla arasında sevgi bağı oluşturamadı.
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■ Golü yedikten hemen sonra Gomis’i çıkarıp tam iyileşmeyen Eren’i alarak çift forvete dönmekten korktu.
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MUSLERA'DAN CAROLE'E FIRÇA
Sarı-Kırmızılı takımda birçok oyuncu seviyesinin çok altında gözükürken, özellikle Carole’ün savunmada yaptığı basit hatalar dikkati çekti.
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Fransız oyuncu bir pozisyonda topu kaptırıp rakibe şut imkanı verdi. Buna sinirlen Muslera, Carole’u sert şekilde uyardı.
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TARAFTAR ÇILDIRDI, LUCESCU'YU İSTİYOR
Alınan mağlubiyetin ardından sinirden adeta çılgına dönen Sarı-Kırmızılı taraftarlar sosyal medya üzerinden Tudor’a ateş püskürürken, yönetimden derhal Hırvat hocanın görevine son vermesini istedi.
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Şu an boşta olan Mircea Lucescu’nun takımın başına getirilmesini talep eden taraftarlar, Twitter’da da ‘Çare Lucescu’ etiketiyle mesajlar paylaştı.
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"CANIMDAN CAN GİTTİ"
Galatasaray 2. Başkanı Cengiz Özyalçın maç sonu oldukça üzgündü. Özyalçın, kısa bir açıklama yaparak “Çok üzgünüm. Canımdan can gitti” diye konuştu. Başkan Dursun Özbek ise açıklama yapmadan stattan ayrıldı.
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GHODDOS DEDİĞİNİ YAPTI
İsveç ekibinin en tehlikeli oyuncusu olan Ghoddos, Galatasaray’ı yıkan isim oldu.
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Kurayı ilk duyduğunda inanamayan İran asıllı İsveçli oyuncu, “Kimseden korkmuyoruz. Kendimize güveniyoruz. Harika bir deneyim olacak. Defansif oynamak tarzımız değil. Gol atacağıma inanıyorum” demişti.
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8 MİLYON EURO'LUK TAKIMA YENİLDİLER
İsveç’te kupayı alarak Avrupa Ligi’ne katılan Östersunds’un takım değeri sadece 8 milyon Euro...
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Golü atan Ghoddos, Transfermarkt verilerine göre 900 bin Euro’yla piyasa değeri en yüksek oyuncuları konumunda bulunuyor. Toplam değeri 87 milyon Euro olan G.Saray, 10’da 1’inden daha az bütçeye sahip olan takıma teslim olarak taraftarını üzdü.