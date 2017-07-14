ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Galatasaray - Östersunds maçının yankıları sürüyor

Östersunds - Galatasaray maçının ardından...

14 Temmuz 2017 Cuma, 09:57:49

  • 1 Östersunds - Galatasaray maçının ardından...
    1 | 23

    Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Galatasaray, İsveç'in Östersunds takımına deplasmanda 2-0 yenildi. Galatasaray'ın savunmaya liderlik yapması için Sao Paulo’dan kadrosuna kattığı Maicon, ilk resmi karşılaşmasında sınıfta kaldı.

  • 2 Östersunds - Galatasaray maçının ardından...
    2 | 23

    Liglerin devam etmesi nedeniyle ülkesinden hazır gelen Brezilya stoper, iki golde de yaptığı hatalarla yenilgide başrolü oynadı. 

  • 3 Östersunds - Galatasaray maçının ardından...
    3 | 23

    İlk golde önündeki rakibi Ghoddos’u durduramayan Maicon, ikincisinde de hızla ceza alanına yönelen Hopcutt’tan üst üste çalımlar yiyerek, rakibinin açısını kapatamadı. 

     

  • 4 Östersunds - Galatasaray maçının ardından...
    4 | 23

    Maicon’un tel tel dökülen görüntüsü ilerisi için de olumsuz sinyaller verdi.

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Östersunds - Galatasaray maçının ardından...
    5 | 23

    KRİTİK HATALARI HEP CAN YAKTI

    İyi bir savunma oyuncusu olmasına rağmen Maicon’un zaman zaman yaptığı bariz hatalar Brezilya’da da çok konuşulmuştu. 

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
Ziyaretçi
2000
YORUMLAR 1
  • Misafir
    Misafir
    Tudor gitmeli acil hemen yarın. Sinan, Tolga, Carole, Linnes satılmalı. Selçuk, Yasin kadro dışı bırakılmalı. Acil 1 Sağ 1 Sol bek 1 ön libero, 1 Kanat oyuncusu alınmalı. Sneijder hemen takıma dönmeli.
Kalan karakter : 2000