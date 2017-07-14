Galatasaray - Östersunds maçının yankıları sürüyor

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Golü atan Ghoddos, Transfermarkt verilerine göre 900 bin Euro’yla piyasa değeri en yüksek oyuncuları konumunda bulunuyor. Toplam değeri 87 milyon Euro olan G.Saray, 10’da 1’inden daha az bütçeye sahip olan takıma teslim olarak taraftarını üzdü.