Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

1 | 40

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden, Östersunds'a dün 2-0 yenilen Galatasaray ve Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön elemeden katılacak Başakşehir'in muhtemel rakipleri, bugün Nyon'da çekilecek kura ile belli oluyor.