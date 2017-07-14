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FUTBOL

Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri

14 Temmuz 2017 Cuma, 10:26:24

  • 1 İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri
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    UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden, Östersunds'a dün 2-0 yenilen Galatasaray ve Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön elemeden katılacak Başakşehir'in muhtemel rakipleri, bugün Nyon'da çekilecek kura ile belli oluyor.

  • 2 İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri
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    İsviçre’nin Nyon kentindeki kura çekiminde Şampiyonlar Ligi’ne 3. ön elemeden girecek olan Başakşehir, Avrupa Ligi’nde 3. ön elemeden katılacak olan Fenerbahçe ve turu geçmesi halinde Galatasaray’ın muhtemel rakipleri belli olacak. 

  • 3 İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri
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    Şampiyonlar Ligi’nde kuralar TSİ 13.00’te, Avrupa Ligi’nde ise TSİ 14.00’te başlayacak.

  • 4 İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri
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    Dev arenada ilk maçlar 25-26 Temmuz, Avrupa Ligi’nde ise 27 Temmuz’da oynanacak.

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  • 5 İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri
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    İşte Fenerbahçe ve turu geçmesi halinde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri:

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