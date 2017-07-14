Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden, Östersunds'a dün 2-0 yenilen Galatasaray ve Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön elemeden katılacak Başakşehir'in muhtemel rakipleri, bugün Nyon'da çekilecek kura ile belli oluyor.
İsviçre’nin Nyon kentindeki kura çekiminde Şampiyonlar Ligi’ne 3. ön elemeden girecek olan Başakşehir, Avrupa Ligi’nde 3. ön elemeden katılacak olan Fenerbahçe ve turu geçmesi halinde Galatasaray’ın muhtemel rakipleri belli olacak.
Şampiyonlar Ligi’nde kuralar TSİ 13.00’te, Avrupa Ligi’nde ise TSİ 14.00’te başlayacak.
Dev arenada ilk maçlar 25-26 Temmuz, Avrupa Ligi’nde ise 27 Temmuz’da oynanacak.
İşte Fenerbahçe ve turu geçmesi halinde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri: