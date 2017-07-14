Roma teknik direktörü Cengiz Ünder'i yorumladı

Roma'nın teknik direktörü Eusebio di Francesco, takımın yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Pinzolo kentinde gündem değerlendirmesinde bulundu. Başarılı çalıştırıcı, yeni transferleri Cengiz Ünder'i de yorumladı.

Geçmişte Türk oyuncuların İtalya'ya uyum sağlamakta zorlandığının altını çizen Di Francesco, "Türk oyuncuların İtalya'ya uyum sağlamakta zorlandığını biliyoruz ancak umarım o kolay adapte olur. Ona yardım etmeli ve onu anlamalıyız. Önemli nitelikleri ve yetenekleri olduğu konusunda sizi temin ederim." dedi.

Cengiz'in bugün İtalya'ya giderek en kısa sürede sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi imzayı atması bekleniyor. Roma, Twitter hesabından 20 yaşındaki oyuncu için alınan uçak biletini paylaşmıştı. Bilette Cengiz'in 15:00'da yola çıkacağı belirtiliyordu.

Sarı-kırmızılıların, Cengiz için Medipol Başakşehir'e 2 milyon Euro'su bonus olmak üzere toplamda 15 milyon Euro ödeyeceği iddia ediliyor. Genç futbolcu, geçen gün turuncu-lacivertlilerin Slovakya'daki kampından ayrılmıştı.

GEÇEN SENE 700 BİN EURO’YA ALINMIŞTI

Medipol Başakşehir’e geçen sezon başında 700 bin Euro’ya Altınordu’dan transfer edilen Cengiz, lig, kupa ve Avrupa’da oynadığı toplam 43 resmi maçta 9 gol attı, 8 asist yaptı. Turuncu-Lacivertli ekip, milli futbolcu için kısa süre önce Manchester City’den gelen 7 milyon Euro’luk teklifi kabul etmemişti.

CENGİZ ÜNDER KİMDİR?

İSİM: Cengiz Ünder

DOĞUM TARİHİ: 14 Temmuz 1997 (20)

DOĞDUĞU İL: Balıkesir

BOYU: 1,73m

MEVKİ: Orta saha

AYAK: Çift ayaklı

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ: 5 milyon €

OYNADIĞI TAKIMLAR: Altınordu, Başakşehir

Cengiz Ünder

Cengiz Ünder roma

Medipol Başakşehir

transfer